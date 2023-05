Córdoba: JxC es un hervidero y se devalúa como modelo de unidad de la alianza

La declinación de Marcos Carasso a su postulación como primer candidato a legislador provincial, simultánea con su presentación como aspirante a vicegobernador en la fórmula que encabeza Luis Juez, no logra acallar enojos y reclamos al interior de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba .

Considerada extemporánea, la decisión del diputado, comunicada a través de un posteo en la red social Instagram, no logra quitar del centro de la polémica al sector que lidera Mario Negri , tanto en la interna radical como en el armado de la alianza opositora.

En concreto, quedó en jaque la consigna impuesta por la coalición cordobesa que invitaba a quienes integran la Mesa Nacional de JxC a no meter la nariz en el reordenamiento local. Las figuras de orden nacional no sólo sobrevolaron y tuvieron injerencia directa en el armado de las listas, sino que también intervinieron con llamados y órdenes expresas para reformular la nómina en la que el apellido Carasso figuraba dos veces.

Elisa Carrió, la jefa de la Coalición Cívica, cumplió con lo que ya había dicho a periodistas locales en una de sus última giras. El diputado Mario Negri es su amigo, aunque confesó que políticamente ya hizo todo por él. La exdiputada recordó que lo apoyó en la elección de 2019, donde la coalición se partió en dos; también en 2021, cuando se postuló y perdió la interna como candidato a senador en la lista que auspició el líder del PRO, Mauricio Macri.

El llamado de Carrió fue determinante horas después.

Derrota anticipada

Las repercusiones posteriores a la renuncia de Carasso continuaron y confirmaron la codependencia con la Mesa Nacional de JXC y la oficialización de las diferencias que se esmeraron en ocultar para contradecir al llaryorismo, que plantea que tal unidad es un cuento.

“Estamos dando un mensaje de derrota anticipada. En las últimas horas, con lo de Pretto y esto, le dejamos servido todo al peronismo. Imaginate cómo nos ven los líderes nacionales, a quienes les pedimos mil veces que nos apoyen para ganar. Imaginate con qué ganas nos van a venir a militar”, advierte un operador de uno de los partidos minoritarios.

Las palabras van en sintonía con los duros términos expresados por autoridades de la Coalición Cívica, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, contra el presidente de la UCR provincial.

“Juntos por el Cambio no puede, ni debe, avalar las dobles candidaturas. Es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto. Somos el cambio o no somos nada”, bramó de madrugada Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI a nivel nacional, en un tuit que borró horas después.

https://twitter.com/marcoscarasso/status/1655241734404681732 No voy a ser candidato a legislador provincial porque voy a ser Vicegobernador de Córdoba.

Nuestra única vocación es transformar la provincia y ganar el 25 de junio, no me mueven mezquindades testimoniales. pic.twitter.com/RO7u3UDa35 — Marcos Carasso (@marcoscarasso) May 7, 2023

El lilismo cordobés habló directamente de papelón institucional. “No puedo creer que haya hecho lo de la doble. El mensaje es claro: ni el vice de Juez cree que Juez puede ganar y se quiere salvar él. Da por perdida la elección. Se nos mata de risa el país. Este acto es un monumento a la vergüenza política”, expresó uno de los referentes de la CC.

La indignación escaló directamente a Negri, líder político de Carasso y presidente de la corriente interna en que éste milita.

“Todos dicen estar en contra, pero nadie lo frenó. Sobran los archivos de Negri en contra de las dobles candidaturas, pero cuando le dijeron, tiró la pelota afuera. No se hizo cargo, le echó la culpa al PRO y a la otra pata del radicalismo. Quiere todo para él y su gente. Al final es Juntos por lo Mismo, no por el Cambio”, lamentó uno de los asistentes al caótico epílogo de las negociaciones.

Bajo la misma condición de “estricto off the record”, la misma voz también contó sobre los intentos del bullrichismo de imponer nombres en lugares ya reservados para otros socios. Con el mismo tono, apuntó a la cabeza de la fórmula por un tenue ejercicio de liderazgo. “El error es de Juez. ¿Cómo no va a ordenar la lista siendo quien encabeza? Tiene sólo un candidato entre los primeros lugares. Le dieron la gobernación, pero resignó todo el resto”, fustigó.

El juecismo recogió el guante. En su entorno, prefirió hablar de decisiones vinculadas a una praxis política marcada por los traumáticos comicios de 2007, cuando perdieron la gobernación por poco más de 17 mil votos, en una jornada que se prolongó en sospechas y denuncias. “Priorizamos la alianza, que es priorizar la lucha por la gobernación. En 2007 perdimos por no tener estructura. Necesitamos al radicalismo. El costo de esa sociedad es alto. Muchos están acostumbrados a las prebendas, cuando no migajas, que ha dado el peronismo por años”, se sinceró un operador juecista.

Los portavoces del Frente Cívico y Social parten de un pragmatismo extremo: no tienen una red de fiscales para cubrir las más de 200 localidades que votan simultáneamente el 25 de junio.

Pragmatismo aparte, la misma fuente no duda en considerar "indigna" la actitud de Carasso. "Es el único vice que se tira del avión con paracaídas y seguro de vida. Cuando le dijeron, se hizo el desentendido. Dicen que es constitucional y es cierto. Es la cláusula que creó el peronismo para Aurelio García Elorrio, permitiéndole que juegue a dos puntas. Ahora la aprovechó otro...", explicó.

Palabra

La movida de Carasso ocasionó la inmediata deserción de Pedro Dellarossa, el referente del PRO del sudeste provincial que aparecía como número puesto para encabezar la lista para la Legislatura.

Remiso a hablar con la prensa, confirmó que su renuncia incluyó también la postulación como representante departamental a la Unicameral y prefirió manifestar que, desde la mañana del domingo, "trabaja para estas elecciones".

Sin embargo, voceros amarillos refirieron a Letra P que el exintendente de Marcos Juárez se sentía decepcionado. "No cumplieron con la palabra empeñada. No estaba acordado que alguien jugara con la doble candidatura. Fue algo inaceptable para él lo que hizo Carasso. Esas avivadas se le hacen a los adversarios, no a los socios. Debe ser por eso que hace más de 24 años que no ganan una elección", fustigaron.

Las mismas fuentes ampliaron la mirada crítica a su propio partido, al que no quitan responsabilidad en lo ocurrido. "No aprendieron nada. Tenemos que recomponer el partido. Si no tenemos ni presidente", sentenciaron.