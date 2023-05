“Nuestra única vocación es transformar la provincia y ganar el 25 de junio. No me mueven mezquindades testimoniales”, corrigió a quienes lo amonestaron de volea en la madrugada del domingo.

Como adelantó Letra P, la alianza había dado muestras de poca fe al anotar a su candidato a vice como primer postulante a la Unicameral, una maniobra conocida en los partidos que no juegan en la primera liga. “Yo no voy a aprobar eso”, gritaba tras la decisión Dellarossa, quien ya había cerrado un acuerdo para encabezar la lista por distrito único.

El escándalo en las inmediaciones de la Justicia Electoral terminó con la boleta de JxC inscripta, pero con pedidos de renuncia a Carasso por parte del titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. "Juntos por el Cambio no puede, ni debe avalar las dobles candidaturas, es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto. Somos el cambio o no somos nada. #Córdoba", posteó el diputado. Es que una doble candidatura radical que prometía en algún momento Rodrigo de Loredo, finalmente aspirante a la intendencia capitalina, terminaba siendo usada por el negrismo en un movimiento desprolijo.

El paso al costado del titular de la UCR local este mediodía pareció aquietar las aguas. De hecho, Ferraro borró el tuit indendiario de la madrugada y pasadas las 14 de este domingo se manifestó con un mensaje positivo hacia la versión mediterránea de la alianza.

https://twitter.com/Maxiferraro/status/1655257785418776582 Es juntos. Felicitaciones @ljuez, @marcoscarasso, @ghmaqueda, y a todo el equipo de Juntos por el Cambio por el esfuerzo y el trabajo llevado adelante para que la provincia tenga una alternativa y cambie junto a toda la Argentina. — maxi ferraro (@Maxiferraro) May 7, 2023

En la nómina, el lilito y extitular de la CC en Córdoba Gregorio Hernández Maqueda ocupará el puesto 17. Al menos, si no hay más cambios de último momento.