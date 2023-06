Córdoba: contrarreloj, el todismo busca su cabeza de lista para la Capital

Según argumentan en el armado todista, la reducción del listado de organizaciones respecto de las que habían firmado la alianza provincial responde a desacuerdos internos. Sucede que un grupo de apoderados se “sintió afuera” de la decisión de la alianza. Ese ruido, que podría haber quedado en una simple anécdota, se propagó al escenario político local cuando Olga Riutort , titular del PAMI en Córdoba y una de las dirigentes peronistas con mayor peso en la ciudad, advirtió públicamente que el acuerdo no contemplaba a todas las partes del todismo. Por esa razón, pidió que la Justicia Electoral no permitiera a las agrupaciones firmantes utilizar el sello Creo en Córdoba. “No pueden usar el mismo nombre que en la provincia, porque es otro armado”, asegura.

La Justicia no hizo lugar a la impugnación presentada por la exconcejala y ahora candidata a la Legislatura provincial por la boleta que acompaña a la fórmula integrada por Federico Alesandri y Gabriela Estévez. El equipo de Riutort se preparaba para apelar esa decisión. “Nos enteramos de sopetón que se había presentado una alianza. No tengo problema con que se presenten candidatos, pero que no usen el nombre porque no es el mismo que compite a nivel provincial”, aclara, mientras sigue de campaña para pelear una banca el 25 de junio.