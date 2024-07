Coparticipación Federal, la llave de Javier Milei para destrabar leyes en el segundo semestre

La deuda por coparticipación que mantiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires , que la Corte Suprema ordenó saldar en 2022, es uno de los temas que divide por estas horas a la mesa política de Javier Milei. De un lado, están los que se muestran más dispuestos a negociar, para no trabar el paquete legislativo libertario del segundo semestre, y son representados por el jefe de Gabinete Guillermo Francos . Del otro, algunos muy cercanos al jefe de Estado advierten que no acatarán el fallo al 100 por ciento.

La llave para abrir la negociación con la oposición es la coparticipación: enfrente del dialoguista Francos se ubica el ministro de Economía Toto Caputo, que este viernes recibirá de nuevo por este tema a Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño no se fue contento del anterior encuentro en abril. Fuentes de la Casa Rosada anticiparon que el alcalde recibirá la oferta de recibir una mayor coparticipación, como dictó el fallo judicial, pero sin efecto retroactivo.

image.png

El diputado PRO le hizo saber con claridad a Francos que si el ministro de Economía no resolvía esta cuestión este viernes, el vínculo entre ambos espacios no lograría distenderse. Para el partido amarillo, el incumplimiento del fallo del a Corte no sólo es un mensaje negativo para el sector privado deseoso de invertir en el país, al enarbolar la bandera de la "seguridad jurídica", sino que también que obliga al espacio a tomar una postura más dura en el ámbito legislativo. "La posibilidad de conformar un interbloque también se enfrió", comentó minutos después un dirigente amarillo al tanto del encuentro.