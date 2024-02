Contacto en Roma: Javier Milei recibe a las palomas para administrar el caos

Había una máxima en el albertismo que solían repetir para justificar que las jugadas que desde afuera parecían sincronizadas para obtener una meta eran, en realidad, fruto del azar y la casualidad: "No somos tan inteligentes". El mileísmo parafrasea ese mantra como "no somos tan organizados". La semana más caótica del gobierno de Javier Milei lo encontró afuera del país y con la pululación de electrones sueltos y asilados que respondieron ante la primera derrota legislativa, con el cajoneo en comisión de la ley ómnibus , el Presidente ordenó a su tropa a través de mensajes -propios y ajenos y, a veces, hasta contradictorios- en Twitter.

"Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser 'mujer de' no podemos tener opinión y criterio propio...", le replicó con mucho tino la diputada Torres al Presidente tras el retuit que dio al usuario del mensaje original. Desde Jerusalén, el mandatario mandó una consigna que se hizo carne en la Casa Rosada después de que la revelara la periodista Rosario Ayerdi en Twitter: "Si tiene dignidad, debería renunciar". Nadie llegó a recordarle que Guillermo Ferraro seguía siendo ministro de Infraestructura a dos semanas de que el mismo Gobierno anunciara que daría un paso al costado por "razones personales".

El Ministerio de Schrödinger es otra prueba más del caos en el que se sumió esta semana la administración libertaria. Ferraro figura como sujeto "no vigente" en el registro oficial de audiencias, pero sin dimisión formalizada en el boletín oficial, Toto Caputo tomó informalmente las riendas de Infraestructura, a la espera de la validación del nuevo organigrama con esas áreas mudadas a Economía. Fue el ministro quien convirtió a Franco Mogetta, secretario de Transporte, en el firmante de una medida que perjudica a su provincia, Córdoba, con la eliminación del Fondo Compensador del Interior.

¿Qué explica que Ferraro siga siendo ministro? Una versión resalta que para otro eventual mega-DNU de Milei son necesarias las firmas de todo el gabinete, por lo que están ajustando el timing para que su renuncia se publique a la par del nuevo organigrama. No hay tal nivel de organización en el mileísmo.

Electrones sueltos

Un "gobierno amateur", repitieron una y otra vez esta semana en el Congreso los bloques otrora dialoguistas, que se desvivían al borde de las lágrimas por acompañar la ley ómnibus. La improvisación en el abordaje de las negociaciones exasperó a experimentados como Miguel Pichetto. El asesor Santiago Caputo fue como garante, pero algunos reproches internos resonaron más contra Omar de Marchi, el link entre el Gabinete y el Parlamento, que fue el encargado de graficar en una pizarra la composición del recinto con los intereses detrás de cada bancada para convencerlas. Era el papel de Frank Underwood al inicio de House of Cards.

Fue Milei igual el que pateó el tablero cuando se cansó de la interminable negociación. El regreso a comisión dejó en offside reglamentario a Francos y al jefe del bloque de LLA, Oscar Zago. El Presidente no tenía claro tampoco los alcances de su decisión que volvió todo a foja cero.

A la distancia, a pesar de que Milei está conectado por su WhatApp, la coordinación del Gobierno fue difícil. El miércoles hubo una cumbre del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con Caputo, Francos y Martín Menem, el presidente de la Cámara baja. No querían que tomara el tenor de urgencia, pero fue para analizar qué opciones llevarle a Milei para revivir el contenido de la ley ómnibus. El plebiscito, repetido como amenaza por el libertario en campaña, es una de ellas.

Se cortó solo para quedar bien Gerardo Milman, como contó Letra P. El miércoles por la tarde, el diputado del PRO que quedó envuelto en la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, anunció la presentación de un proyecto para una consulta popular. La paradoja de que Milei quiera esquivar el Congreso con un referéndum es que lo necesita para que sea vinculante.

A pesar de la perorata del 56% del ballotage, no todos en el mundo Milei están convencidos de que tienen una victoria garantizada en un eventual plebiscito, más aún en un texto tan heterogéneo como la ley Bases. "¿Qué pasa si perdemos?", fue la pregunta retórica de uno de ellos. La respuesta es obvia.

A las ansias de Milman por asomarse se sumó, en paralelo y como si hubiera sido coordinado, la propuesta de derogar el aborto legal y hasta retrotraer la legislación antes de 2021, al prohibirlo incluso en casos de violación. Otra que se cortó sola: Romina Bonacci. El resto de los firmantes del proyecto, incluido Zago y Lilia Lemoine, negaron haberla autorizado a presentarlo. La propia diputada, después de recibir un reto, aclaró que no contaban con el aval del Ejecutivo.

"Los diputados pueden y deben presentar proyectos. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder…", se defendió ante Carlos Maslatón la hija de José Bonacci, el mercader de los sellos electorales que supo prestarle su partido al filonazi Alejandro Biondini.

La derogación del aborto no es algo que llame la atención en el ámbito libertario. El vocero Manuel Adorni fue consultado hace unas semanas sobre el tema y admitió que es algo que el Presidente, tarde o temprano, planteará en el Congreso. Lo cuestionable son los tiempos: mientras la cumbre en la Casa Rosada decidió enviar el mandato de que no se enviaría ningún proyecto del Ejecutivo al Congreso, una diputada presentaba uno. No sólo eso, una discusión que sonaba a querer desviar la atención mientras el oficialismo saboreaba el sabor de la derrota parlamentaria y en la previa de la visita a Jorge Bergoglio, quien ya no parece hacer lobby por el tema.

La falta de conducción se está volviendo una marca de identidad del mileísmo en construcción. En la Casa Rosada ya no están atentos a tuits de integrantes del gabinete: los más seguidos son el anónimo Osvaldo 'Beto' Mendeleiev, que tomó el nombre de un personaje de Diego Capusotto; y Lady Market, el usuario de la trader Ornella Panizza. Ambos son retuiteados y favoriteados cotidianamente por el mandatario, al punto de que lo que son versiones terminan siendo confirmadas por esas interacciones.

Por caso, Mendeleiev anticipó que Caputo se haría cargo de Infraestructura y Lady Market avisó que Milei no había autorizado el tratamiento de la derogación del aborto. Ella también tuiteó que el Presidente le pidió la renuncia a Giordano de la ANSES. En el medio del caos, eso es lo que intentará evitar Pettovello en Roma.