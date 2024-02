El bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) quedó envuelto en una inesperada interna por la presentación del proyecto de Rocío Bonacci con el que propone derogar la ley que habilita la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020. El resto de los firmantes negaron haber sido consultados y consideraron que no es oportuno reiniciar el debate. Los más experimentados de la bancada advirtieron otro problema: en el recinto no estarían los votos para penalizar el aborto .

En LLA contemplan también la influencia de Cristina Fernández de Kirchner en la composición de las nóminas del peronismo. "No hice los números, pero no veo que podamos ganar. Además, Milei ya dijo que no es momento de discutir estos temas", sostuvo ante Letra P un diputado oficialista con llegada a los celestes, como se identificaron los grupos que se oponen al aborto. A sus rivales se los identifica con el verde.

La iniciativa también es más dura respecto a las excepciones que existieron mientras el aborto fue delito; la única que contempla para los médicos es la de "evitar un peligro inminente para la vida de la madre, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios". El resto de las penas también se agravan.

Para quien cause un aborto el proyecto prevé penas de entre tres a 10 años de prisión si no tienen consentimiento de la mujer y hasta 15 si provoca su muerte. La mujer que haya avalado la práctica puede ser castigada con hasta cuatro años, suficiente para que no sea excarcelable. Si hay fallecimiento, le corresponderían seis. Los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos tendrán además el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer.

Yo no fui

La noticia de la presentación del proyecto sorprendió a los cinco miembros de LLA que aparecen como firmantes: Beltrán Benedic, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el jefe de la bancada, Oscar Zago. En la noche del martes, Lemoine fue la primera en explicar que si bien está de acuerdo con el proyecto, no considera el momento oportuno para presentarlo.

Quintar usó su cuenta de Twitter (X) para aclarar que nadie le pidió su firma, aun cuando milita en contra de la IVE. "Yo me enteré por los medios, porque el sistema de presentación de proyectos te permite firmar como autor/firmante sin mencionar a otros diputados", señaló a Letra P.

Una situación similar vivió Benedic. "Estoy dispuesto a apoyar los proyectos que la defiendan desde la concepción hasta la muerte natural. Pero este proyecto se presentó desde una iniciativa personal. No acompañé. Entiendo que si bien es un tema urgente, el momento para llevarlo a debate público para su aprobación no es el mejor", respondió a este medio.

La más indignada fue Araujo, quien en diálogo con Letra P relató la situación: Bonacci, según contó, pidió opiniones durante la sesión y no dejó claro que traduciría las respuestas en firmas. "No autoricé la firma. Jamás me preguntaron. No estoy de acuerdo en penalizar a una mujer que se hizo un aborto. Hay que apoyar y ayudar a esta mujer que quedó embarazada. Estoy indignada porque me han metido en un brete. Esto para mí fue tramposo", dijo.

Respuesta de Rocío Bonacci

En diálogo con Letra P, la joven santafesina se defendió de la acusación de sus pares. Explicó que compartió un mensaje en el grupo de Whatsapp del bloque para anunciar la presentación del proyecto a partir de la propuesta de derogar la IVE que había realizado en una entrevista el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Recordó que su partido, Unite, uno de los fundantes del frente LLA, tiene esa posición desde su creación, en 2006.

"Lo que no entendieron era que el proyecto lo estaba armando para pronta presentación", explicó la santafesina y reconoció que Zago respalda la iniciativa, pero no la fecha de publicación. "De haber reconocido una orden más directa, hubiera actuado de otra forma", se lamentó.