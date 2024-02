En LLA dan como válidas los off the record publicados por Clarín y TN sobre una decisión de Javier Milei de no llamar a una consulta popular, por considerar que hay un clima hostil y los comicios pueden derivar en fuertes enfrentamientos. El Presidente filtró esa decisión desde Israel, cuando supo que Milman había pedido reiniciar el debate de la ley ómnibus en el Congreso.