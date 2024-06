Construyen el Partido Libertario en Entre Ríos y desafían el armado de Karina Milei

Si bien destacan que tienen dialogo con todos los sectores de LLA en Entre Ríos , subrayan que no se meten en esa interna, la ojean de afuera. Si se escarba un poco, al grupo se lo intuye más idealista. Pretenden, afirman, que el PL aporte oxígeno y fuerza al espacio libertario. Nunca confrontando con el resto, si no que están “abiertos a colaborar”, apunta Juan Erro , presidente de la Junta Promotora en la provincia.

El contacto nacional lo tienen con el legislador Emma. Y este con Karina Milei. Si bien El Jefe promueve la estructuración de LLA, está al tanto de esta movida y la avala. Además, puesto que los jóvenes del PL avisan que no vienen a romper si no a colaborar con el armado macro libertario, no hay choque de intereses. Por ahora. Consultados respecto de si van acercar nombres para las legislativas de 2025, prefieren no poner ninguno en la parrilla. Saben que es muy temprano y en todo este tiempo puede quemarse.

Juan Erro y Nicolas Emma.jpeg Juan Erro junto al diputado nacional del Partido Libertario Nicolás Emma.

Los nombres propios de la tercera tribu libertaria

Además de Erro, de Gualeguay, se apuntan en el PL Virginia Heyde y Gastón Saint Poul (Uruguay), Gladys Medina (Colón), Gastón Chanseaud (San José), Jesica Zárate y Adrián Montenegro (Concordia) Nelson Dri (Federación), Gabriel Rosello (Federal), Pablo Paredes (Paraná), Lautaro Streck y Camila Buxman (Diamante) Pablo Mathieu (Gualeguay), Pablo Jurado y Sol Gamarra (Villaguay) y Gabriel Wegner (Crespo). También, hay una agrupación libertaria que colabora en las aldeas de Paraná.

Los dos sectores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Como contó Letra P, hay dos sectores que pujan por quedarse con el sello de LLA en Entre Ríos. El sector de Fleitas y de Todoni por un lado y el grupo que conduce el Etchevehere que fue candidato a gobernador.

Mientras ellos se miran con desconfianza a la espera de la bendición de Karina Milei o de la derrota de la otra tribu, les crece al lado otro bando que por ahora jura no querer hacer sombra ni entorpecer. Pero que están preparados y con un sello partidario en marcha.