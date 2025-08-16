Constanza Moragues afianza el plan liberal de Unión y Libertad en la Segunda sección

La candidata a diputada provincial por Unión y Libertad, Constanza Moragues, intensificó sus recorridas por los municipios de la Segunda sección electoral con el objetivo de presentar su agenda legislativa, basada en la defensa de la producción, la infraestructura y el medio ambiente.

Durante sus visitas, Moragues reafirmó el compromiso de Unión y Libertad con un modelo que facilite el trabajo y desaliente el asistencialismo. “ Queremos que emprender sea más fácil que conseguir un subsidio ”, señaló, y detalló que impulsará la eliminación del impuesto a los créditos y débitos bancarios para pequeños productores y pymes. También promoverá una reducción en la tasa de Seguridad e Higiene para quienes inviertan y generen empleo local.

Además, apuntó contra el modelo actual: “ Unión y Libertad está más presente que nunca en cada municipio, para dejar atrás el despilfarro del kirchnerismo y ofrecerle a la sociedad un proyecto de libertad real ”.

Uno de los ejes centrales de su programa es la mejora de la infraestructura vial. Para ello, propone la creación de un Sistema de Seguimiento y Control de Infraestructura , con el fin de optimizar la iluminación, señalización y asfaltado en rutas y accesos provinciales. La iniciativa también contempla la publicación transparente del estado de las obras y la participación ciudadana en su control.

“No alcanza con inaugurar obras; hay que garantizar que se mantengan en condiciones y que la gente pueda saber en qué estado están”, remarcó.

Ambiente y salud como pilares del proyecto

En el plano ambiental y sanitario, la candidata anticipó que presentará una ley para crear un Protocolo de Fumigación actualizado. El objetivo será establecer criterios claros en el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales. La norma incluirá la obligatoriedad de publicar los calendarios de fumigación, los productos utilizados y la realización de controles periódicos sobre la pureza del agua, el aire y el suelo.

Moragues sostuvo que “se necesitan reglas claras, inversión y transparencia” para garantizar el bienestar de la población.

Por último, la postulante de Unión y Libertad cuestionó a los principales actores del escenario político provincial. “No puede ser que los bonaerenses hoy sigan dependiendo de un grupo de kirchneristas que vienen fundiendo la provincia hace décadas o que tengan que quedarse con la crueldad de La Libertad Avanza”, sentenció.

Y concluyó: “Hay otra alternativa: podemos construir un proyecto liberal en serio que cambie la provincia para siempre”.