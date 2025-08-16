ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Constanza Moragues afianza el plan liberal de Unión y Libertad en la Segunda sección

La candidata recorre los distritos con propuestas centradas en producción, salud e infraestructura para contrarrestar el modelo kirchnerista.

Por Letra P | Periodismo Político
Constanza Moragues.

Constanza Moragues.

Constanza Moragues.

Constanza Moragues.

La candidata a diputada provincial por Unión y Libertad, Constanza Moragues, intensificó sus recorridas por los municipios de la Segunda sección electoral con el objetivo de presentar su agenda legislativa, basada en la defensa de la producción, la infraestructura y el medio ambiente.

Notas Relacionadas
LLA- PRO-Libertad
FUSIÓN LEGISLATIVA

La Libertad Avanza y el bullrichismo le pusieron fecha a la unión convivencial en Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci

Durante sus visitas, Moragues reafirmó el compromiso de Unión y Libertad con un modelo que facilite el trabajo y desaliente el asistencialismo. “Queremos que emprender sea más fácil que conseguir un subsidio”, señaló, y detalló que impulsará la eliminación del impuesto a los créditos y débitos bancarios para pequeños productores y pymes. También promoverá una reducción en la tasa de Seguridad e Higiene para quienes inviertan y generen empleo local.

Además, apuntó contra el modelo actual: “Unión y Libertad está más presente que nunca en cada municipio, para dejar atrás el despilfarro del kirchnerismo y ofrecerle a la sociedad un proyecto de libertad real”.

Obras públicas: control ciudadano y mantenimiento vial

Uno de los ejes centrales de su programa es la mejora de la infraestructura vial. Para ello, propone la creación de un Sistema de Seguimiento y Control de Infraestructura, con el fin de optimizar la iluminación, señalización y asfaltado en rutas y accesos provinciales. La iniciativa también contempla la publicación transparente del estado de las obras y la participación ciudadana en su control.

“No alcanza con inaugurar obras; hay que garantizar que se mantengan en condiciones y que la gente pueda saber en qué estado están”, remarcó.

4824f45b-017d-4cce-b6f5-61875e199bad

Ambiente y salud como pilares del proyecto

En el plano ambiental y sanitario, la candidata anticipó que presentará una ley para crear un Protocolo de Fumigación actualizado. El objetivo será establecer criterios claros en el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales. La norma incluirá la obligatoriedad de publicar los calendarios de fumigación, los productos utilizados y la realización de controles periódicos sobre la pureza del agua, el aire y el suelo.

Moragues sostuvo que “se necesitan reglas claras, inversión y transparencia” para garantizar el bienestar de la población.

Por último, la postulante de Unión y Libertad cuestionó a los principales actores del escenario político provincial. “No puede ser que los bonaerenses hoy sigan dependiendo de un grupo de kirchneristas que vienen fundiendo la provincia hace décadas o que tengan que quedarse con la crueldad de La Libertad Avanza”, sentenció.

Y concluyó: “Hay otra alternativa: podemos construir un proyecto liberal en serio que cambie la provincia para siempre”.

Temas
Notas Relacionadas
La pelea en el recinto de Diputadas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. 
$LIBRA POR $LIBRA

Diputadas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se pelearon a empujones y se suspendió la sesión

Las kirchneristas Monzón y Penacca se enfrenaron a la libertaria Santillán. Discutieron por la parálisis en la comisión $Libra. Evitaron debatir retenciones.
Victoria Villarruel y José Mayans en el Senado. 
RUMBO A OCTUBRE

Cómo es la guerra fría entre LLA y UP para superar el tercio en el Senado

LLA necesita 25 votos para sostener vetos. Si UP mantiene esa cantidad de bancas condicionará la elección de los miembros de la Corte. UCR, árbitro del cuórum.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba de Bondarenko
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba del mileísta Bondarenko

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y su gabinete.
ESCUELITA LIBERTARIA

En una semana caliente, Milei juntó al gabinete para una "masterclass" de cuatro horas

Por  Pablo Lapuente
Máximo Kirchner, Federicho Achaval, Juan Grabois y Sergio Massa. 
CIERRE DE LISTAS

Cristina afina el lápiz para escribir la lista de unidad del peronismo bonaerense

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei eligió a un crítico de la política de seguridad tucumana para enfrentar a Osvaldo Jaldo
cierre de listas

Milei eligió para enfrentar a Jaldo a un crítico de la política de seguridad en Tucumán

Por  Fernando Stanich