Conflicto docente: CTERA anunció un paro nacional con movilización para el lunes

Este miércoles, el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP) se reunió con representantes de CTERA y respaldó su reclamo contre el gobieno de Javier Milei para convocar a la paritaria nacional docente y acordar un aumento de salarios. Además, exigió que el Gobierno cumpla con el envío de recursos del FONID y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales.

En esa línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof criticó con dureza la gestión del Presidente y la decisión de no girar los fondos correspondientes al FONID: "No está bien que (Milei) se desentienda del sistema educativo. No se puede hacer el distraído, ni el tonto, ni el indiferente, es su responsabilidad".

“Los funcionarios se comprometieron al pago y ahora dijeron que no, que se suspendió. Estamos en una situación de mucha incertidumbre", agregó el mandatario que ya hizo el reclamo formal ante el ministro Toto Caputo y que no descarta una presentación en la justicia.