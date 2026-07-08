Concordia: Francisco Azcué nombró a Patricia Rodríguez como secretaria de Gobierno en lugar de Dell'Olio

La renuncia de Luciano Dell’Olio a la Secretaría de Gobierno de Concordia forzó a Francisco Azcué a acelerar la recomposición política de una de las áreas más sensibles de su administración. Este miércoles, el intendente designó a la contadora Patricia Rodríguez al frente de la cartera, en un movimiento que busca contener la crisis y recuperar estabilidad operativa.

Rodríguez llega con un perfil técnico y político: es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y acumula más de tres décadas de experiencia en administración, planificación, presupuesto, recursos humanos y conducción de equipos. Su trayectoria incluye asesoramiento a organismos públicos, empresas y cooperativas, además de una participación histórica en distintos proyectos institucionales de la Municipalidad de Concordia .

La designación de Rodríguez sucede luego de los cuestionamientos a la gestión de Azcué formulados públicamente por socios de la coalición política. Le recriminaron al intendente falta de diálogo con la mesa política de la alianza y, entre otras declaraciones, el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso , le había pedido “humildad”.

El nombramiento de la funcionaria podría oficiar de válvula de reconducción de los vínculos con sus socios políticos del PRO . Rodríguez fue gerenta de la delegación de la ANSES en Concordia durante la presidencia de Mauricio Macri .

También integró equipos técnicos municipales en etapas anteriores, colaborando en el Plan Estratégico, programas de microcrédito, asistencia alimentaria y desarrollo institucional. En el plano profesional, presidió la Delegación Concordia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos y ocupó cargos en su estructura provincial.

Un nombramiento para cerrar una herida abierta

La salida de Dell’Olio dejó expuesta una fisura en el gabinete que Letra P ya había registrado: tensiones internas, desgaste político y un área clave sin conducción en un momento de alta demanda administrativa. La Secretaría de Gobierno articula servicios, coordina áreas operativas y sostiene el vínculo político con instituciones y actores territoriales.

Con la designación de Rodríguez, Azcué busca enviar una señal de orden y profesionalización. “Buscamos a la persona que reuniera la mayor experiencia política, de gestión y capacidad técnica”, afirmó el intendente, que destacó el conocimiento del Estado y la aptitud para coordinar equipos como atributos centrales de la nueva funcionaria.

“Nuestra prioridad es conformar los mejores equipos posibles para seguir transformando Concordia”, agregó, en un mensaje que apunta a recomponer confianza tras una semana marcada por la salida de uno de los funcionarios de mayor peso político.

La flamante secretaria agradeció la designación y aseguró que asumirá el cargo “con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio”, trabajando junto al equipo municipal para acompañar los objetivos definidos por Azcué.