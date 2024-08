Con video y sin foto: volvió Horacio Rodríguez Larreta, pero no decidió si será candidato y pide perfil bajo

Con bajo perfil, Horacio Rodríguez Larreta acelera su construcción política, pero duda en competir en las elecciones legislativas de 2025. Con un video, reapareció este martes en la escena política y lanzó Movimiento al Desarrollo (MAD) , su propio think tank desde donde posicionarse con ideas de centro con el desarrollismo como concepto principal.

El exjefe de Gobierno porteño, quien la semana pasada se reunió con el diputado Emilio Monzó, cree que "no es momento" de enfrentar electoralmente al presidente Javier Milei y lo mismo le recomienda a los dirigentes sin referencia partidaria. No quiere quedar atrapado en la pelea entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Además, piensa que la popularidad de Milei no mermará hasta diciembre del año próximo.