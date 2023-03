Manes no se mete en el barro mientras define cómo dar el paso

Facundo Manes no estuvo en el brunch que su amigo, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , promovió para este miércoles en terreno porteño, con la rosca radical post-foto de la Vendimia como plato principal. La excusa formal para la ausencia fue una gira programada con antelación por el norte bonaerense y que lo tendrá este miércoles por la noche cenando en el comité de la localidad de Rojas y, en lo que resta de la semana, arribando a otro distrito radical, Arrecifes, para luego recalar en Expoagro, vidriera política insoslayable para cualquier figura con pretensiones nacionales.

Mientras Morales ya le puso fecha al lanzamiento de su precandidatura presidencial - el15 de marzo, en el Gran Rex-, Manes aún no agendó anuncios en el horizonte próximo, más allá de las obvias pretensiones que emanan de sus movimientos diarios. “Si no se lanzó es porque aún no es candidato”, deslizan cerca del médico para prometer enseguida que, de materializarse su lanzamiento, “irá hasta el final, irá a las PASO”.