Con impronta PRO, Diego Santilli arrancó su campaña en un bastión kirchenrista

La dinámica de la actividad tuvo sello PRO e hizo acordar a la campaña que él mismo encabezó, y ganó, en 2021. Pese a algunos incidentes, fue ordenada y prolija, bien distinta a los últimos eventos libertarios en el conurbano. Reunión con militantes y vecinos en un café céntrico, encuentro en un lugar privado con trabajadores de deliverys y visita a un local comercial. El objetivo de su campaña reducida, dijo ante la pregunta de Letra P, es “achicar la diferencia”.

El primer día de la protagonizada por Santilli estuvo lejos de las últimas imágenes que se vieron de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , con el Presidente Javier Milei y José Luis Espert como protagonistas de la fallida caravana en Lomas de Zamora, cuando el excandidato terminó huyendo en moto. O también del semi vacío acto en Moreno , o de los incidentes en Junín con Espert gritando y haciendo gestos a la militancia opositora que fue a protestar.

El desembarco de Santilli en Quilmes fue sobre todo prolijo, pese a algunos incidentes. A las tres y diez de la tarde el candidato llegó a “Blondies” un coqueto café del centro de la ciudad. La organización, se veía, estaba a cargo del santillismo quilmeño aunque también estaban los libertarios del distrito en pleno. Lo esperaban varias decenas de personas entre dirigentes, vecinos y militantes.

El “Colo” llegó saludando, dando besos y sacándose fotos. Paró algunos minutos a hablar con la prensa y después les habló a los presentes. Hizo hincapié en los logros del gobierno: el fin de los “gerentes de la pobreza”, la baja de ese indicador y la reducción de la inflación . “Todo esto se hizo con el esfuerzo de ustedes”, dijo.

De las medidas por venir destacó la reforma laboral, impositiva y de seguridad. Dijo que en la elección bonaerense fue a votar “todo el kirchnerismo” porque “los nuestros están apáticos, enojados", pero "si gana la apatía y la indiferencia perdemos”, agregó. Después pidió que vayan a votar y a fiscalizar y llamó a "tener esperanza", porque por primera vez el Presidente "está haciendo algo distinto". La gente le cantó: "Santilli sí, otro no".

Foto con las Fuerzas del Cielo

Después de tomarse algunas fotos más, Santilli caminó unos 20 metros que lo separaban de un local partidario que en el distrito manejan las denominadas Fuerzas del Cielo, alineadas con Santiago Caputo en la interna libertaria. El principal dirigente local presente de ese sector fue el diputado provincial electo Nahuel Sotelo.

Al ingresar habló con la militancia que estaba allí reunida y que desde temprano había colocado una mesa partidaria en la esquina donde empieza la peatonal comercial de Quilmes. Se dio tiempo para hablar con un canal de streaming libertario y sacó una foto conjunta con los de violeta. “Amarillos y violetas, territoriales y fuerzas del cielo, tenemos que estar todos juntos”, había dicho el candidato.

Santilli y Las Fuerzas del Cielo en Quilmes

Al salir del local partidario, Santilli se dirigió a un lugar privado para tener una reunión con trabajadores de deliverys. De ahí la última parada fue la visita a un conocido local de ropa masculina en una de las calles céntricas. Fueron dos horas de pura fórmula PRO.

Incidentes con propios y extraños

Si bien lo que hubo fueron tres incidentes que se aplacaron rápidamente, la posibilidad de que hubiera complicaciones en la visita sobrevolvó toda la jornada. La bajada de Santilli se había anunciado primero en una plaza rodeada de bares en el centro de la ciudad. No obstante, a último momento y sin mucha difusión se cambió de lugar. Fue intencional, según relataron algunos dirigentes locales. El objetivo era evitar que organizaran escraches o protestas de sectores peronistas que entorpezcan la actividad.

Durante la recorrida hubo tres incidentes. El primero fue apenas llegó el candidato. Un grupo mínimo de personas, entre tres y cuatro, se acercaron al café con carteles. Hubo una pequeña gresca y empujones que duraron unos minutos afuera del lugar mientras Santilli ya estaba adentro. La militancia presente los expulsó y la actividad siguió con normalidad.

Cuando el candidato se dirigía al local partidario un hombre empezó a los gritos, pero esta vez no era un militante peronista sino que alguien que decía ser adherente de Milei, aunque enojado porque lo habían “dejado afuera”. El hombre fue contenido por otras personas que estaban en el lugar.

El momento más tenso se dio cuando Santilli dejaba el lugar para ir a reunirse con trabajadores de deliverys. Otra vez, no más de cinco personas, algunas con carteles, le gritaban. El dirigente del PRO se subió al auto pero el cruce siguió: "Kukas tira piedras", les cantaban desde la vereda libertaria. Un hombre cruzó de vereda para increpar a quienes se manifestaban, al grito de “zurdos”; incluso le dio un golpe a una de las mujeres que estaban protestando, lo que quedó registrado en un video. Para entonces, el candidato ya no estaba en el lugar.