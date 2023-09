Con apoyo del Gobierno, se inició en Diputados el debate para reducir la jornada laboral 

“Estamos discutiendo modificar una ley de cien años. Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral”, sostuvo Siley, quien tomó el reclamo de Olmos para que la reducción sea escalonada y la letra chica se defina en las paritarias.

Los referentes de Juntos por el Cambio presentes no anticiparon su respaldo, pero destacaron el pedido de la ministra para que no haya un cambio abrupto de la legislación. "La progresividad es un aporte racional, pero no lo veo en los proyectos. No podemos lanzarnos con una jornada de 36 horas en un contexto adverso y para un segmento cada vez menor", sostuvo Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

Su compañero de interbloque Martín Tetaz, de Evolución Radical, se definió como "un fan de la reducción de la jornada laboral", pero puso reparos. "Nuestro mercado está caracterizado por la heterogeneidad y esta legislación no alcanza al 40%, que está en la informalidad. Si se baja la jornada y se mantienen los salarios, se debe sostener la productividad. Y eso puede suceder en algunos sectores, pero en otros no. Es variable".

Yasky cerró el debate con una defensa a su proyecto, el que más chances tiene de prevalecer. “Queremos que la gente trabaje menos para que viva mejor y con menos alienado. Europa demostró que impacta positivamente en la productividad, por lo que también es un avance para el sector empresario”, afirmó.

Entre los expositores se destacó, vía Zoom, la secretaria de Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, quien contó que en su país las 40 horas semanales redundaron en una mayor productividad, pero recomendó legislar sobre la desconexión. "No debe ser una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición”.

Claudio Marín, secretario general Foetra y gremial de la CTA de los trabajadores pidió recordar que la productividad "no depende sólo del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador, Ese no es el único elemento". Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, consideró que una menor carga laboral representa "derechos humanos consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

El debate seguirá la semana próxima con la visita de representantes de la CGT. El oficialismo tiene esperanzas de alcanzar un dictamen y aprobarlo en el recinto con respaldo del interbloque federal y la izquierda.