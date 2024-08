Con agenda extractivista, Javier Milei visitará Vaca Muerta

El evento contará con la participación de directivos de la mayoría de las empresas que operan en la industria argentina del gas, tanto productores, como transportistas y distribuidores. Escucharán el discurso de cierre de Milei después de las 19, con el que se especula buscará respaldar el modelo energético nacional.

De momento, en la agenda de actividades no figura una bilateral de Milei con su par chileno Gabriel Boric. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartaron que se crucen de manera informal. Si bien no es uno de los presidentes de la región con los que el libertario tenga trato, el trasandino fue uno de los primeros en poner en dudas la transparencia de las elecciones en Venezuela en las que Nicolás Maduro se autoproclamó reelecto.

A las 21 el jefe de Estado tiene previsto partir de regreso a Buenos Aires, con o sin bilateral.