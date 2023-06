Las peleas de cartel para colgarse de su victoria fueron una novela aparte de la elección puntana . Larreta se preocupó por primeriar a Bullrich y preparó un avión para llegar a los festejos con los radicales Martín Lousteau y Gerardo Morales ; el liberal José Luis Espert y el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro . Para no sufrir un desplante, la exministra envió en su lugar a Federico Pinedo , que llegó primero al búnker y no tuvo lugar en el palco.

Poggi reconoció que la candidata presidencial lo llamó para felicitarlo y que Pinedo le trasladó un saludo de Mauricio Macri. También lo contactó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, protagonista este domingo de una victoria aplastante en los comicios legislativos.

Pero el gobernador electo de San Luis evitó referirse a la rosca nacional de JxC. "Esta fue una elección provincial. Mañana hablamos de lo nacional", fue el latiguillo que usó para evadir preguntas sobre temas como la propuesta de Larreta de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El caso Adolfo

La activa participación de Adolfo en los festejos fue la postal más incómoda para las figuras nacionales de JxC que viajaron a San Luis. No así para Poggi, quien en cada declaración con la prensa destacó las gestiones como gobernador del actual senador nacional, de las que formó parte como funcionario.

Adolfo aportó a Cambia San Luis votos de sus candidatos a intendentes y a legisladores, y durante el domingo trató de subirse el precio. Elogió a Poggi antes de votar (sin preocuparse demasiado por la veda electoral), anticipó su triunfo cuando no había datos oficiales y fue el primer aliado en arribar al búnker ganador, vitoreado por la militancia. El exgobernador hasta difundió videos de una celebración con su familia en su casa de Potrero de los Funes.

Poggi aclaró que no está en carpeta promover al expresidente como senador por JxC (su mandato vence en diciembre) ni sumarlo a su Gabinete, donde sí podrían participar dirigentes adolfistas. "Yo tengo un partido provincial, que es Avanzar. No voy a volver al peronismo de San Luis. Nuestra columna vertebral es el peronismo, pero hay muchos sectores independientes que vieron en este espacio a la política como un herramienta del bien común y no de desprestigio. Todos los partidos hacemos una pausa desde lo nacional. Vamos a construir un gobierno de coalición", afirmó el electo mandatario.

-En los festejos, Larreta dijo que con su victoria se terminaron 40 años de los Rodríguez Saá, ¿coincide con el diagnóstico?

-Hasta 2001 hubo una etapa donde el actual senador (Adolfo Rodríguez Saá) hizo una contribución fuerte a San Luis en cuanto a su industrialización, política de vivienda y fiscal. Los últimos ocho años del actual gobernador (Alberto) fueron muy malos: cuando terminé mi gestión en 2015 teníamos un tercio de la media de pobreza nacional y ahora estamos por encima. Nunca hemos estado tan mal.

La difícil transición

Desde que dejó la gobernación en 2015 y armó su partido, el enemigo político de Poggi es Alberto Rodríguez Saá, quien en diciembre deberá entregarle el bastón de mando. Confía en una transición ordenada ("Hay una ley que así lo obliga"), pese a que no lo llamó para felicitarlo y ni siquiera se acercó a reconocer la derrota junto a sus candidatos, Jorge Gato Fernández y María Eugenia Catalfamo, que recién aparecieron por el búnker del PJ pasada la medianoche.

No es la primera vez que Alberto evita contacto con su sucesor: en 2015, cuando también lo reemplazó a Poggi, se negó a hacer un traspaso de mando, molesto por la independencia que el mandatario había tenido para gobernar. Fue el impulso que recibió el diputado para construir la victoria de este domingo.

"El actual gobernador era el principal crítico de mi gestión. Pero yo goberné con libertad y cuando terminé mi mandato no entré en conflicto, porque prioricé la paz social. Entregué la llave y comencé a construir un espacio político nuevo provincial. Que es lo contrario a retroceder: Avanzar", resumió.

Como gesto de distensión, Poggi no tiene previsto denunciar en la justicia las fake news de las que fue víctima, con entrevistas falsas en la que decía que iba a eliminar los planes sociales en San Luis. "Yo no critiqué nunca los planes, sino el fin electoral que se le quiere dar. Esa es la diferencia. Cuestiono que se le diga a la gente: 'Te doy un plan el lunes si gano'", apuntó.

Poggi aseguró que en estos años el Gobierno hostigó a quienes trabajaban con él. "Si era proveedor del Estado lo perseguían, a los empleados públicos los mandaban lejos, o hasta hostigaban al que se sacaba una foto conmigo. Esas cosas no tienen que existir más. Vamos a recuperar la libertad".

-Alberto dijo que no se iba a volver a presentar como gobernador, ¿usted le cree?

-No le creo nada. pero creo que ya terminó un ciclo.

-¿Que errores cometió cuando gobernó y evitará que se repitan?

-Quizá no me vinculé bien con la prensa. Hay cosas que no alcancé a ver en profundidad, temas de gestión. Pero voy a seguir con temas que sí hice, como la cercanía con la ciudadanía. El 30% del tiempo estaba en mi oficina y el 70% afuera. Iba a centros de salud y a dos escuelas por día. Un día a la semana me instalaba en la segunda ciudad y los viernes recorría tres o cuatro localidades. La cercanía a la gente es algo que vamos a mantener.

-¿Y qué objetivos tiene su nueva gestión?

-Tenemos una etapa distinta a la que yo estaba. Hay pobreza, que en ese momento no había. Teníamos política de educación, que se abandonó. El 62% de los chicos viven en hogares con carencias. Además de desarrollar temas modernos, como políticas de desarrollo del sector privado para que crezca y se genere empleo, o energías alternativas como la eólica y la solar, hay que abordar esta cuestión. Porque siete de cada diez chicos no tienen las cuatro comidas y si no tomamos este tema ahora, no tienen futuro.

¿Por qué hay tanto pobres en San Luis?

-Por errores. Argentina se desmejoró, pero la provincia multiplicó por cuatro ese desmejoramiento. No se alentó el trabajo y no se cuidó a las industrias ni a las empresas privadas. Se fue agrandando el sector público y achicando el privado y se fue recaudando menos. Hay que equiparar el empleo público con el privado, no despidiendo a nadie. El nuevo empleador que se viene en San Luis tiene que ser el sector privado. Pero también tiene que venir un viento de cola nacional.

-¿Se va a eliminar la ley de lemas?

-Asumo el 10 de diciembre y trataré que las Cámaras legislativas traten la boleta única o la electrónica. Ganamos por diez, pero si hubiera habido un punto de diferencia, contábamos los votos hasta las 8 de la mañana. Es poco transparente.