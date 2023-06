San Luis llega a una elección histórica con tensiones por la foto final

SAN LUIS (Enviado especial) La provincia de San Luis espera este domingo temperaturas bajo cero y una elección a gobernador con final incierto, no sólo porque el oficialista Jorge "Gato" Fernández y el opositor Claudio Poggi se imaginan vencedores, sino también porque ambos tienen la difícil misión de definir quién se subirá a su foto final si consiguen ganar.

Mientras que Fernández sabe que no es favorito y apuesta al protagonismo de los intendentes, el diputado de Juntos por el Cambio presenta un frente variopinto con figuras dispuestas a festejar con él. Las principales son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta , referentes y a su vez rivales internos en el PRO.

Poggi fue por décadas el preferido de la dinastía puntana, que lo impulsó a la gobernación entre 2011 y 2015, pero no pudo buscar la reelección porque Alberto no soportó que se atreviera a ignorarlo. Se fue sin pedir nada, se acercó a Juntos por el Cambio (Cambiemos en ese entonces), en 2017 no pudo ganar en las generales, pero con su triunfo en las primarias logró que los hermanos Rodríguez Saá se pelearan por culparse de la resurrección política del expupilo.