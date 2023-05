Citan a la secretaria de Maqueda para explicar quién tenía a cargo la obra social del Poder Judicial

Hace 20 días, la presidenta de la comisión de juicio político, Carolina Gaillard , le pidió una copia del correo al actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti , que derivó el reclamo en Maqueda. Su colega no tuvo más opción que enviarlo y así quedó expuesto en las irregularidades denunciadas en la obra social que, hasta 2021, estuvo a cargo de un médico ligado a su figura, Aldo Tonón .

El episodio aceleró la interna de la Corte y la exhibió como nunca antes. El trío integrado por Rosatti, Maqueda y Carlos Ronsenkrantz desplazó a Marchi de la administración del tribunal con una acordada, justo en la previa de cuando tenía que exponer en la comisión las cuatro supervisiones que realizó en la obra social, por pedido de los supremos. Luego los cortesanos enviaron a Diputados esas auditorías, pero con una nota que responsabiliza de cualquier ilícito en las prestaciones médicas a Marchi y a Lorenzetti, por haber administrado y presidido la Corte, respectivamente. En su declaración ante la comisión, el ex administrador explicó que, en verdad, Maqueda estaba a cargo de la obra social pero no hay documento que lo testifique, a no ser ese correo electrónico.