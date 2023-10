En etapa de transición, los equipos de Torres y del gobernador saliente Mariano Arcioni vienen aceitando aspectos vinculados a ese traspaso de mando. Torres juega a dos puntas: necesita que no lo traten como enemigo, pero hay sapos que no se quiere tragar. En las últimas semanas manijeó su promesa anticasta: "Todos los días me mandan mensajes diciéndome que están metiendo a este o al otro en el Estado. Hay muchos ingresos de parientes por la ventana en lugares donde cobran los salarios más altos. Por eso habrá controles, hay que frenarlo”, dijo.

En ese sentido, Torres está más empetrolado que nunca. Esa casta no se toca: mirando el futuro de su gestión, tiene que trabajar una gobernabilidad nada sencilla y apuesta fuerte a la figura de Jorge “Loma” Ávila: viene del peronismo y es el candidato a diputado de la coalición pero, mucho más que eso, es el cacique sindical del rubro petrolero, que además viene tendiendo puentes en la región. José Glinski es el postulante de Unión por la Patria. Eduardo Treffinger, aspirante en la lista de Milei, fue el más votado en las PASO.

Forzado a tender puentes con el mundo de los hidrocarburos, Torres ya se hizo visible en la cumbre de negocios y contactos bautizada Argentina Oil & Gas Expo 2023, espacio de lobby y de selfies donde se tejen futuras políticas públicas. Aceptó gustoso, además, el convite para una puesta en escena con Ávila y el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, también electo mediante un batacazo y referente del sindicalismo petrolero. Cada cual atiende su juego, pero el gobernador electo sabe que tiene la manzana rodeada: es el único mandatario patagónico electo de JxC y va a tener que rosquear acuerdos con espacios diversos, que a lo mejor no son del todo cómodos.

avilatorresvidal.jpg El sindicalista Jorge "Loma" Ávila, encabezando la mesa en la que sentó a dos gobernadores electos: Nacho Torres, de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz.

El gobernador chubutense electo se había ilusionado con un futuro rosa que tuviera a Horacio Rodríguez Larreta en la Casa Rosada, pero ya se sabe que la única verdad, que es la realidad. Los ejecutivos patagónicos que vienen tienen vasos conductores con el massismo, en el caso de que el ministro de Economía, Sergio Massa, pueda salirse con la suya. Si gana Milei, se verá.

Torres está agazapado y embretado por la circunstancia: apoya a Patricia Bullrich y trata de que JxC no salga tercero en la provincia, pero no disimula que activa redes con Milei, no desactiva los grupos de Whatsapp ni su cercanía con personajes del riñón “libertario”, como Ramiro Marra. Naturalizados esos vínculos, su propio Plan Motosierra Patagónica no es extraordinario ni inverosímil.

Un superministro recién llegado

A partir del inicio de la nueva gestión, el 10 de diciembre, Chubut tendrá menos ministerios. Torres ajustará en lo que el vulgo llama “la política”, pero con el cuidado de repartir espacios y presupuestos entre gente del palo.

El Ministerio de Economía abarcará a Obras Públicas y Producción. El superministerio lo va a manejar Facundo Ball, un licenciado en Economía y abogado que le dio letra a la oposición respecto del descalabro financiero de la gestión actual, endeudado hasta la médula. Viene de la academia, nunca ejerció en la función pública y es cara visible del Observatorio de Empresas de la Patagonia.

balltorres.webp Torres eligió a Facundo Ball para un súperministerio de Economía, Producción y Obras Públicas. Viene de la academia, sin experiencia en la administración pública.

Torres ya mandó a decir que, una vez que asuma como gobernador, los ministerios que conservarán vida tal como hasta ahora son cuatro: Gobierno, Turismo, Educación y Seguridad. Para el área de Gobierno hay una compulsa en el propio riñón del gobernador electo. Los pertenecientes a ese grupo que ya tienen oficina fija son Guillermo Aranda como secretario General de la gobernación y Guillermo Almirón, que estrenará la Secretaría de Coordinación.

En Turismo es número puesto Diego Lapenna; José Luis Punta se hará cargo del polvorín que es el sistema educativo y, como adelantó Letra P, el fiscal de alto perfil Héctor Iturrioz se calzará el traje del manejo de la Policía.

En una onda similar a los postulados de La Libertad Avanza, el Ministerio de Familia pasará a llamarse Ministerio de Desarrollo Humano. El de Hidrocarburos será de Energía e Hidrocarburos, con un rol en teoría más amplio, pero con clara mirada sobre el “oro negro”, sin dejar de espiar el negocio que viene de la mano de las energías renovables. El ministro del área será Federico Ponce. Es geólogo, tiene apenas 34 años, pero ya ha fatigado el sector: fue presidente de Petrominera, la Sociedad del Estado chubutense. En los últimos años, compartió espacios de gestión y rosca con "Loma" Ávila. Cuentan las buenas y malas lenguas que hasta recibió recomendación del ministro saliente, Martín Cerdá.

En Salud, Torres planea una “Gran Macri”: el ministerio pasará a ser una secretaría en manos del exdiputado Sergio Wisky, que arrancará mirado de reojo porque no tiene residencia extendida en Chubut.