Días atrás, el gobernador y sus ministros le entregaron a los equipos de la transición encabezados por Figueroa 17 carpetas que contienen la información de todas las áreas de gobierno. El estado del Estado, versión amistosa.

web GUTIERREZ-FIGUEROA 2EE780.jpg Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa organizan el paso de mando en Neuquén.

De su contenido todavía no se conoció nada. Si hubo o no un acuerdo entre partes para no difundirlo no está confirmado: de mínimo, se garantizaron controlar la interpretación de lo que está escrito y el uso que le darán a esa información.

Tomar distancia

“No estoy en condiciones de aseverar ni de descartar nada de mi futuro político”, aseguró Gutiérrez hace algunas semanas, cuando se le consultó si todavía mantenía el deseo de ocupar alguna vez la intendencia de Neuquén capital, la ciudad que le dio “todo”.

“Cuando alguna vez se me acercaba esa idea, estaba estrechamente vinculado a la función de concejal. Y después del Banco (el estatal BPN, del que fue presidente) pasó lo del ministerio de Economía y después la gobernación de la provincia. No es lo mismo aquella vez en 2004 que en 2023, con 20 años más”, reflexionó.

Ya no es un secreto que el gobernador electo tiene un lugar pensado para él vinculado a su gestión, pero no dentro de su gabinete. Quiere que Gutiérrez integre el directorio de YPF ocupando la silla que hoy le corresponde a Neuquén.

WEB- GUTIERREZ-MASSA -AUDITORIO 3.jpg

El gobernador aún no se manifestó sobre esa versión: “Se verá recién el 10 de diciembre”. “Estoy convencido de este paso que estoy dando de no ocupar cargos públicos. Para mí era importante no ocupar cargos públicos electorales, no presentarme, porque entendía que tengo que tomar una distancia y encontrarme con la gente en la calle de una manera distinta”, es su planteo.

“Hoy estoy ocupándome de trabajar incansablemente para dejar lo mejor posible la provincia y las ciudades, y que sea la mejor manera de empezar del próximo gobierno”, afirmó.

Omar y Rolo en su mejor versión

A esta altura, resulta bastante cierto que Rolando Figueroa ha hecho más por el gutierrismo que el propio Gutiérrez en sus ocho años de mandato. No solo le revalidó el liderazgo al sacarlo de la sombra de Jorge Sapag, el gran derrotado en esta etapa, sino que le habilitó el bote salvavidas para subir a unos cuantos de los suyos al cambio de era. Ahí está la diputada Marita Villone, quien se quedó sin lugar para la reelección en la Legislatura, pero que hoy es una de las más activas armadoras en el vínculo con el rolismo.

En el acto que hizo en Plottier el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue una de las privilegiadas que subió al escenario junto a otros referentes del frente Neuquinizate como Tanya Bertoldi y Lucas Castelli.

image.png

El vínculo que hoy muestran Gutiérrez y Figueroa tiene un trasfondo de 30 años de relación que se inició en la carrera de contador público de la Universidad Nacional del Comahue. Quienes están cerca de ambos en esta etapa de transición aseguran que tienen “un nivel de conocimiento muy profundo el uno con el otro” y que el traspaso los encontró “en un momento de mucha madurez”. Evalúan que, sin los encuentros y desencuentros que traen a cuestas, no habrían podido construir este proceso que consideran un “ejemplo” de trabajo conjunto hacia el 10 de diciembre. Como define el propio Gutiérrez: “La mejor versión de Rolo y Omar”.