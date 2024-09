Chaco: el peronismo anticoquista le pide autocrítica a Jorge Capitanich y ya piensa en 2027

Capitanich.jpg Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco.

Con un diálogo entrecortado, los espacios “no coquistas” machacan sobre la urgencia de sentarse a conversar para poder reagrupar fuerzas y abrir el juego del peronismo a las expresiones que vienen pidiendo pista desde los sectores aliados.

Pese a la derrota, Capitanich todavía comanda al PJ y si bien aún no se trabaja en una hoja de ruta que busque empujar un recambio en la conducción partidaria, el peronismo díscolo no descarta plantearlo como una posibilidad. Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio advierten que ese planteo no sería inmediato, incluso teniendo en cuenta que el partido renovará autoridades a nivel nacional el 17 de noviembre próximo.

“Estamos pensando en el movimiento y en la construcción colectiva”, afirman.

El desafío en Chaco

“Tenemos que ser capaces de construir una propuesta para adelante”, le dijo el exgobernador Peppo a Letra P, que valora positivamente el encuentro que tuvo su primera experiencia en Fontana y que tiene una próxima parada confirmada en la localidad de General Pinedo.

Si bien la elección de 2025 aparece como un posible punto de inflexión para el armado futuro, los referentes reunidos en el congreso militante consideran que el verdadero poder se plasma en la gestión. Por esa razón ponen como horizonte más importante lo que sucederá dentro de tres años, cuando apuestan a recuperar la gobernación y la conducción de varios de los municipios que se perdieron en los comicios del año pasado.

Además de la contienda por las bancas en el Congreso, en la que Zdero buscará imponerse para fortalecer su capacidad de juego a nivel nacional, la Legislatura renovará la mitad de sus bancas. Allí, el peronismo, en sus diferentes vertientes, es la fuerza política que más arriesga.

En ese sentido, la necesidad de comenzar a remendar las viejas grietas surge como una necesidad para dar forma a una oposición que comience a perfilarse como una nueva alternativa de cara a 2027.

Una de las claves de la derrota del año pasado fue la división del PJ, que ni siquiera logró avanzar a un ballotage en el que Capitanich imaginaba contar con el eventual apoyo de las otras dos listas que encabezaron Martínez y su exvicegobernador Juan Bacileff Ivanoff.

La ventaja de Zdero sobre Capitanich fue de casi cinco puntos. Martínez cosechó el 5,05% y Bacileff Ivanoff 2,02%. Peppo, que en las PASO había reunido el 1,7%, se bajó de las generales. En la política chaqueña nadie pasa por alto estos datos que, entre los críticos al exgobenardor, advierten como un error no forzado que quitó potencia a “la base peronista que siempre fue muy fuerte” en la provincia.

La apuesta por la renovación del peronismo

Enfocados en el análisis, en la reunión del fin de semana se evitó avanzar en lo que respecta a posibles candidaturas, pero se puso especial énfasis en la necesidad de renovar las referencias. En esa dirección, hubo coincidencias en lo “apresurado” que puede resultar poner nombres sobre la mesa como, según advierten, sucede en los espacios más cercanos al exgobernador. La postulación de Capitanich al Senado en 2025 es una versión que circula desde hace semanas en Chaco.

“Es posible que ninguno de los referentes tengan que ser quienes encabecen las listas”, dice uno de los asistentes al cónclave anticoquista y apuesta a ese recambio que debe contar con el apoyo de las figuras históricas, aunque abriendo el juego a caras nuevas. El propio Martínez sugirió que su tiempo como candidato “ya está cumplido”. Martínez desdobló las elecciones en Resistencia para despegarse de la caída de Capitanich en 2023, pero igual fue víctima de la debacle peronista: en noviembre cayó ante el exgobernador radical Roy Nikisch.

Diseño sin título (2).png Gustavo Martínez reapareció públicamente en la reunión de Fontana.

El mantra renovador dice que si el movimiento no está organizado resultará demasiado difícil convencer al resto de la sociedad. “Nosotros ya sabemos lo que significa eso”, advierten mirando la historia y analizando las dos décadas en las que el peronismo quedó afuera del poder chaqueño.

Fue entre 1991 y 2007, cuando fue el propio Capitanich quien con 43 años encabezó el renacer el justicialismo chaqueño. Hoy, la generación que caminó a su lado advierte sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y, con base en el peronismo, “entender el momento que se está viviendo y ofrecer proyectos y políticas que recuperen para confianza de la gente”.