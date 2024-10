CFK hasta el fin del mundo: tiros, ausencias y el infierno de los tibios en un acto cristinista en Ushuaia

Embed - Elecciones PJ

“La unidad es un discurso que suena muy lindo, pero no hay unidad sin lealtad. No quiero ir a una unidad donde senadores y diputados, entre gallos y medianoche, con asados o sanguchitos, nos entregan”, apuntó Vuoto y acto seguido aludió al conflicto del momento: la Junta Electoral partidaria bajó la lista del retador de CFK, Ricardo Quintela, por falta de avales y el riojano anunció que apelará en los tribunales. “El problema es que los que pierden, cuando no tienen los votos, rompen o van a la justicia, en vez de a las elecciones”, dijo Vuoto.