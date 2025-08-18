Catamarca: después de casi 15 años, el PJ no llevará en su boleta los apellidos Jalil, Corpacci y Saadi

El peronismo que gobierna Catamarca afrontará las elecciones de octubre con el desafío de garantizar el éxito dentro del recambio . Ocurre que por primera vez desde 2011 en las boletas para cargos nacionales no estará ninguno de los tres referentes locales: el gobernador Raúl Jalil , la senadora kirchnerista Lucía Corpacci ni el intendente capitalino Gustavo Saadi .

Al filo del cierre de listas para la presentación de candidaturas, Fuerza Patria definió como primer candidato a diputado al ministro de Gobierno, Fernando Monguillot . Estará acompañado en la lista por la diputada provincial Claudia Palladino en segundo lugar. Palladino fue ministra de Salud de la provincia y es muy cercana a la exgobernadora Corpacci. Como tercer candidato irá un dirigente de Saadi: el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la capital, Alberto Natella .

El 26 de octubre Catamarca pone en juego las tres bancas que ocupan Francisco Monti (UCR) y los peronistas Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio , esposa del gobernador Jalil, en la Cámara de Diputados. Serán elecciones concurrentes , ya que ese mismo domingo habrá comicios municipales y para renovar parcialmente la Legislatura.

Para enfrentar al oficialismo, La Libertad Avanza llevará en su lista a Adrián Brizuela , Myrian Juárez e Iván López . Brizuela preside el bloque libertario en la Cámara de Diputados provincial y es uno de los armadores originarios del mileísmo en el distrito. La novedad es que el partido del presidente Javier Milei presentará batalla en todas las categorías locales que se pondrán en disputa ese día.

El espectro opositor presentará otras opciones. La nómina de la alianza Somos Provincias Unidas , conformada por la UCR y Movilización, será encabezada por el concejal radical Fernando Navarro , a quien acompañarán Débora Gisela Córdoba y Fabián Humberto Villagrán .

Habrá en el cuarto oscuro otra alternativa de centro. Será la alianza Primero Catamarca que conformaron el excandidato a gobernador de LLA José Jalil Colomé y el exdiputado Rubén Manzi. Jalil Colomé será postulante a diputado, seguido de Mariana Monllau y Guillermo Drey. Manzi buscará una banca provincial. Una particularidad: como candidato suplente aparece el excomisario Javier Varela.

Brizuela Catamarca Adrián Brizuela (izq) preside el bloque libertario en la Cámara de Diputados provincial y será candidato en octubre.

La izquierda competirá partida. Alejandra Figueroa, Ariel López y Noelia Yapura integran la lista del Frente de Izquierda (FIT), mientras que Lucía Coronel encabeza la nómina de Política Obrera.

En Catamarca, el 26 de octubre se utilizarán los dos sistemas de votación: Boleta Única de Papel para la elección de diputados nacionales y la boleta partidaria tradicional para renovar la mitad de la Legislatura provincial, donde hay 21 bancas en juego en la cámara baja y ocho en el Senado. En tanto, los municipios de Mutquín (Pomán) y Los Altos (Santa Rosa) elegirán a su jefe comunal y se elegirán concejales en 22 municipios.