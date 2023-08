La senadora Carolina Losada prepara su reaparición pública tras el silencio que se autoimpuso luego de ser derrotada por Maximiliano Pullaro . Fuentes cercanas a la periodista revelaron a Letra P que inició una ronda de consultas entre las personas que formaron parte de su equipo y de su armado político, en búsqueda de ideas y sugerencias que permitan darle forma a la narrativa contenida en un comunicado, que no tiene fecha aún pero no se estirará demasiado en el tiempo.

Losada sabe que ya no es tiempo de declaraciones filosas para con Pullaro. El electorado le facturó en las urnas el camino elegido en la campaña. Sin embargo, también entiende que hay más de 300 mil santafesinos y santafesinas que la eligieron y a los que la desvela no defraudar. Por eso, se espera que el tono de ese comunicado que está en formación sea componedor, apelando a la unidad, pero que probablemente no haya aún un apoyo explícito al ahora candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe.