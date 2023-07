Desde temprano se sentía un clima tenso, que no pegaba con la cumbia santafesina que sonaba. El primer gesto que indicó que algo no andaba bien fue la ausencia de figuras de peso por parte del equipo de Losada en el salón de los periodistas. Mientras en los demás búnkers se sucedían las declaraciones, en el de la senadora nadie hablaba, ni siquiera off the record. Tampoco había una gran afluencia de militantes. En ese momento, comenzaron a llegar noticias que empezaban a indicar una derrota por un margen que no estaba en los planes de nadie en el losadismo.