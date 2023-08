Cáffaro agitó la interna en Zárate y apuntó durísimo contra Kicillof: "No hubo lealtad"

“Un gobernador con fortaleza democrática no lo hace”. El dardo venenoso es del intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro , quien cargó duro contra el gobernador Axel Kicillof por respaldar en la interna de Unión por la Patria (UP) a la precandidata rival del jefe comunal, Agustina Propato : “No hubo lealtad”, disparó.

En ese marco, el alcalde sostuvo: “Está en riesgo la ciudad, quieren apropiarse de algo que no les pertenece. Si quieren llegar a este lugar tienen que hacerlo en una forma ampliamente democrática”. Y siguió: “Esta prepotencia y grado de presión de una familia no puede ser, hay aparato y dinero que ponen en riesgo la ciudad”.

Pero fue por más y dirigió la mira hacia Kicillof: “Un gobernador con fortaleza democrática no lo hace (apoyar explícitamente a su contrincante). Mi espacio está representando a la buena política, en mi partido se discuten ideas”, dijo. “Le guste o no al gobernador soy el intendente de Zárate, entonces no es la forma de actuar. A pesar de ser parte de mi partido y estar en la misma boleta, no hubo lealtad, no se hace política así”, concluyó.