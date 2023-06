Buenos Aires: muchas tribus y pocos lugares para las nóminas de la Primera sección

En aquella elección ingresaron José Pérez (José C. Paz), Malena Galmarini (Frente Renovador), Santiago Révora (La Cámpora), Patricia Cubría (Movimiento Evita), Rubén Eslaiman (Frente Renovador), Roxana López (La Cámpora), Adrián Grana (Nuevo Encuentro), Soledad Alonso (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social) y Juan Gómez Parodi (Descamisados, Tres de febrero).

Según pudo saber este portal, La Cámpora se reserva dos lugares entre los primeros seis, al igual que el Frente Renovador, lo mismo que obtuvieron en 2019. Eso se llevaría cuatro de los primeros seis lugares. Los dos restantes son reclamados por los intendentes, pese a que en la pasada elección ejecutiva sólo ingresó un representante por ese sector, del distrito liderado por Mario Ishii , José C. Paz.

Los intendentes de la región serán clave para la campaña, que a su vez es central para retener la provincia de Buenos Aires. Con 4.786.617 electores habilitados para votar, según datos de la Junta Electoral, prácticamente emparda a la poderosa Tercera sección, donde el peronismo tiene su mayor caudal de votos.

Pero no son sólo ellos, también el Evita pide un lugar expectante. Posiblemente ya no sea para Cubría, que pretende competir por la intendencia de La Matanza. Lo mismo vale para Nuevo Encuentro, que ya no pedirá por Grana, que se alejó del sector liderado por Martín Sabbatella, pero que también busca un lugar.

Como contó Letra P, quien tiene la lapicera delegada por Máximo Kirchner es el exdiputado Facundo Tignanelli, quien tendrá que mediar entre las apetencias de todos los sectores en pugna.