Buenos Aires: para dónde patean los intendentes del PRO en la pelea Mauricio Macri vs. Patricia Bullrich

La disputa por el control del PRO esconde la pelea por mimetizarse o no con la fuerza del presidente Javier Milei. La mayoría de los jefes territoriales no está de acuerdo en confluir con La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que lo que divide aguas no es la filosofía política o la ideología, sino el momento histórico y el contexto en el que Bullrich propone unir el partido a Las Fuerzas del Cielo. Macri ya avanza en el depuramiento para relanzar la fuerza que fundó.