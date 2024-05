"No somos gobierno": Mauricio Macri armó una mesa chica para desbullrichizar al PRO

El puntapié macrista fue con el debut de su nueva mesa política, a la que le bajó un mensaje claro para mirar la administración de Javier Milei : "No somos gobierno". Verticalidad y caras nuevas para revitalizar al partido que supo construir, fueron sus pedidos.

Durante el encuentro, que no tuvo foto oficial ni posteos en las redes sociales, repitió en varias oportunidades la palabra “humildad” para ubicar a su dirigencia en el lugar que la sociedad la colocó en las elecciones del año pasado (Juntos por el Cambio salió tercero) y remarcó que no aún no hay clima electoral. Esto último abrió paso para uno de los capítulos más jugosos del mitin: la interna.