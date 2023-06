Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no tendrán listas legislativas de unidad en casi ninguna provincia y obligaron a la UCR a dividirse, pese a los esfuerzos de su titular, Gerardo Morales , por evitar internas entre correligionarios.

No pudo impedirlas porque la ex ministra de Seguridad buscó tener candidatos propios en cada rincón del país, porque cree que no puede confiar en figuras que registren algún contacto con Larreta o exhiban un perfil poco confrontativo. Tampoco fue un dato menor para Bullrich que Morales fuera compañero en la fórmula presidencial del Jefe de Gobierno.