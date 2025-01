Brenda Buchiniz: "No hay lugar para oportunistas en La Libertad Avanza de Neuquén"

Neuquén libertaria

-¿Cómo viene el armado de la opción libertaria?

-Viene muy bien. El trámite para habilitar el partido lleva tiempo, pero vamos a llegar a participar en las legislativas de este año.

-¿Qué escenario se imagina, cuando se defina el calendario electoral en Neuquén?

-Será una carrera entre dos modelos de gestión que nada tienen que ver con “la defensa de Neuquén”, sino con otros valores que la sociedad demanda recuperar y poner en valor. El trabajo, el mérito, el fin de los privilegios, un Estado eficiente y austero que no manipule con amenazas de “vienen por todo”. Javier Milei ya demostró que no vino a llevarse nada, sino que vino a devolvernos la dignidad y la libertad. Los libertarios vinimos a servirle al pueblo, no a servirnos de ellos.

001-brenda-buchiniz.jpg Brenda Buchiniz defiende a Javier Milei desde la Legislatura de Neuquén.

-¿Es posible un gran armado que incluya a todas las opciones que defienden las ideas del gobierno nacional?

-Absolutamente sí y en eso estamos trabajando. Pero dentro de este armado no hay lugar para oportunistas. Los que quieran formar parte del equipo de Milei van a tener que comprometerse con las ideas y la gestión austera, transparente y responsable de los recursos.

-¿Es posible desandar el camino de tensiones y conflictos con el sector que lidera el empresario Carlos Eguía?

-Dicen que del ridículo no se vuelve.

Rolando Figueroa, rival de fuste

-El gobernador Rolando Figueroa dijo que este año se debatirá, en el tiempo electoral, la defensa de Neuquén o el centralismo ¿Qué opina?

-Creo que el gobierno se equivoca y subestima la madurez que alcanzó la sociedad neuquina. Los dos modelos que van a estar en disputa no son La Neuquinidad vs el Centralismo. Son la continuidad del Estado omnipresente, burócrata y proteccionista que plantea Figueroa o el modelo de un Estado más chico y eficiente, con reglas más claras y justas (seguridad jurídica) para permitir el desarrollo del sector privado para insertarnos en el mundo.

-¿Le gustaría ser candidata por la lista de la Casa Rosada?

-Ya tengo un rol importantísimo para el que me eligieron los neuquinos que es defender las ideas de la libertad en la Legislatura neuquina. Y es un gran desafío en una cámara donde el oficialismo tiene amplia mayoría y nuestras ideas no son tenidas en cuenta. Pero también entiendo que parte de la batalla que damos junto al presidente Milei implica estar donde nos necesitan, y si ese lugar es el Congreso de la Nación, entonces estaré con mucho orgullo y compromiso en la lista de La Libertad Avanza de 2025.

image.png Brenda Buchiniz, Oscar Zago y Nadia Márquez. Javier Milei tiene un grupo que lo defiende en Neuquén.

Amigas libertarias

-¿Cómo está la relación con la diputada nacional Nadia Márquez?

-La Libertad Avanza no es un club de amigos ni de socios comerciales como son otros espacios políticos. Pasamos mucho tiempo sin hablar porque no necesitamos tener una relación personal para trabajar en el mismo equipo. Nuestras agendas son distintas porque nuestros trabajos son distintos, yo recorro mucho la provincia porque los temas locales son sobre los que legislamos en Neuquén; mientras Nadia está mayormente en Buenos Aires porque su función es acompañar y defender las políticas de nuestro presidente en el Congreso de la Nación.

-¿Imagina a la exvicegobernadora Gloria Ruiz sumándose al frente?

-No. Creo que la genética separó las peras de las manzanas y no hay que desafiar la Ley Natural de las cosas. Gloria fue la compañera política de Figueroa y ambos impulsaron la candidatura de Sergio Massa. Me parece que nuestras veredas no se encuentran en ninguna esquina.

-¿Ve posible un acuerdo con el PRO en Neuquén?

-Claro que sí. Con el PRO somos primos, aunque a los tíos a veces les cuesta ponerse de acuerdo, sabemos que vamos para el mismo lado. Compartimos las ideas, quizás no siempre los métodos o los tiempos, pero sin dudas es posible, y necesario, trabajar un acuerdo.