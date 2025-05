Batacazo libertario: ¿el fin de Mauricio Macri?

Dentro del mismo PRO conviven quienes admiten que eso es lo que buscaron Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro cuando organizaron un encuentro con militancia de la Quinta Sección electoral en el Torreón del Monje, en Mar del Plata. En esa oportunidad, invitaron a Macri y lo rodearon de referentes que le fueron pidiendo uno a uno que aceptara acordar sí o sí con Milei. El expresidente los escuchó con atención, pero su respuesta no contentó ni al diputado ni al intendente: "Preparémonos para hacer la mejor de las peores elecciones posibles". El jefe amarillo, cuentan los testigos, admitió ahí que el PRO medía apenas diez puntos a nivel nacional.

MACRI MONTENEGRO.jpg Mauricio Macri con Guillermo Montenegro en Mar del Plata

Una tercera salida para el jefe del PRO

Si someterse a LLA no fuera una opción ni tampoco recluirse en el vecinalismo porteño, Macri tendría una tercera posición: seguir dando batallas para imponer su agenda en las jurisdicciones en las que su partido es más fuerte. Bajo este argumento es que en los últimos días corrió un fuerte rumor entre la tropa amarilla que indicaba que Macri se había encargado de amenazar a sus representantes bonaerenses con la intervención del partido si es que se pasaban a las filas libertarias.

Si bien Macri ya recurrió a esta herramienta en Córdoba en diciembre del año pasado, para quedarse con la lapicera que escriba las listas de esta provincia, tanto en el Consejo del partido que conduce Ritondo como en la Asamblea que preside Néstor Grindetti, descartaron haber recibido tal advertencia en territorio bonaerense, que tendrá su propia elección el 7 de septiembre.

La advertencia no llegaría a calar hondo porque Macri no tendría los votos para una intervención. "Algunos se pueden sentir amenazados con esa posibilidad, pero hoy las manos del Consejo y la Asamblea que es la que define no las tiene Mauricio", sostuvo un dirigente histórico del espacio que aclaró, de todos modos, que no hay razones legales para ordenar una intervención en Buenos Aires como sí sucedió en Córdoba.

Pese a la caída en desgracia en su principal bastión político este domingo, Macri continúa rodeado de incondicionales a su proyecto. Principalmente tiene dos en la provincia, Soledad Martínez en Vicente López y Pablo Petrecca en Junín; y uno en territorio porteño, Darío Nieto. Por sobre ellos, continúa sobresaliendo Fernando de Andreis, a quien no pocos señalan no sólo como el responsable de aconsejar a Macri para que responda a los ataques mileístas, sino, también, como quien operó en las sombras para desgastar a figuras históricas del macrismo como Néstor Grindetti.

Soledad Martinez- Macri.jpeg Soledad Martínez y Mauricio Macri.

Martínez es, además, la que mejor interpreta las ordenes de Macri en los distritos. La intendenta se enfrenta a muchos de sus pares por imponer mejores condiciones para el PRO ante un eventual acuerdo de cara a las elecciones de septiembre. El cálculo que hace es que al gobernar 12 municipios amarillos, controlar 12 bancas en la Cámara de Diputados y nueve en el Senado, sumado al hecho de que es el espacio que tiene representantes bien instalados en las ocho secciones electorales. Con esos números aspira a imponer mejores condiciones ante un eventual acuerdo con LLA o, a modo de plan B, reeditar Juntos por el Cambio en este periodo y volver a intentar un pacto en 2027.

Aún así, tiempista como su conductor, Martínez sabe que todavía tiene hasta el 17 de agosto para definir cómo serán las listas. Las únicas dos exigencias que pide la jefa comunal, en nombre de Macri, es que sea en un acuerdo de cúpulas y que se protejan los distritos administrados por el PRO, como el suyo.

Sobre este modelo existe un antecedente: Sergio Massa y Macri hicieron un acuerdo en 2013 para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. El pliego indicaba que el tigrense le cedería al fundador del PRO tres lugares en la lista bonaerense y, a cambio, no se metería a competir en la Ciudad. Ese año, el Frente Renovador le sacó 12 puntos a Martín Insaurralde, el candidato del kirchnerismo.

El método de Karina Milei

Lo que el exmandatario no podrá hacer desde este lunes es ignorar la efectividad del método de El Jefe, que diseñó desde el inicio una campaña nacional para la Ciudad, que tuviera como principal figura al Presidente y no al candidato. De ahí que Milei haya sido el principal orador en Parque Mitre, en pleno Recoleta, un barrio históricamente asociado al electorado amarillo y le haya puesto su voz al eslogan libertario: "Adorni es Milei en la Ciudad".

La estrategia no había funcionado en Santa Fe, si bien en la cúpula libertaria lo atribuían a una mala influencia de Lule Menem y Romina Diez, pero los resultados de este domingo posicionaron la marca de Karina a otro nivel. Plebiscitó el modelo político y económico de su hermano, sobre todo de cara a las elecciones nacionales de octubre y enterró a su enemigo declarado, por lo que ahora sólo le queda hacerse de sus dirigentes. La reunión entre Sebastián Pareja y Ritondo para esta semana, que había sido agendada antes de contar los votos porteños.