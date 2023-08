Balladares: "El domingo voy a ganar y el lunes llamo a todos los compañeros"

El precandidato a intendente de Unión por la Patria (UP) en Lanús y dirigente del Movimiento Evita Agustín Balladares está convencido de que ganará la interna que el domingo disputará contra los precandidatos Julián Álvarez (La Cámpora), Nicolás Russo (Frente Renovador) y Víctor De Gennaro (Unión por Popular). En diálogo con Letra P , asegura que el día después va a llamar a todos los sectores y que juntos van a ganarle a Diego Kravetz , precandidato de Juntos por el Cambio (JxC) y delfín del precandidato a gobernador de Buenos Aires por el team que encabeza Patricia Bullrich , el intendente Néstor Grindetti.

“Estamos muy contentos, expectantes con la elección, trabajando mucho, caminando, aunque nuestra manera de hacer política no la define un calendario electoral, sino que nuestra dinámica tiene que ver con estar, caminar, conocer de primera mano y construir con la sociedad las soluciones”, dice Balladares en una entrevista con Letra P , aunque reconoce que hay en la sociedad cierta “apatía con la política”, pero que “se va descontracturando” a medida que se acerca la elección.

-Sí, preocupa. Que un sector de la sociedad no se sienta atraído a ir a votar nos empuja a revisar un montón de prácticas políticas. Estamos saliendo a explicar la importancia de ir a votar y si bien la tendencia es así, en el conurbano y fundamentalmente en la Tercera sección va a haber un piso de participación arriba de la media.

-¿Qué se discute en la interna de UP de Lanús?

-Se pone en juego qué tipo de peronismo vamos a construir y va a enfrentar a Kravetz en octubre.

-¿Qué lo diferencia de los demás precandidatos?

-Somo un peronismo que camina, que no aparece sólo en las elecciones, que escucha. En materia de gestión tenemos matices. Tengo una propuesta muy seria en materia de seguridad, que trabajé con Alejandro Granados, intendente de Ezeiza. En salud, los dos ex secretarios de Manuel Quindimil están en mi equipo. Hemos podido desarrollar ideas concretas, no voladoras, porque las hemos construido con cada uno de los sectores.

-¿Después de las PASO van a estar todos juntos?

-Voy a ganar y el 14 de agosto voy a llamar a todos los compañeros. En 2021 me tocó perder por muy poco y acompañé. Estábamos en un proceso político menos maduro y no perdimos un solo voto de las PASO a las generales.

-¿Cómo ve a la lista de Kravetz?

-Complicado. Es una gestión muy floja, la mas floja de la historia de Lanús y con serios problemas políticos. El peronismo le puede ganar a Kravetz en octubre.

-¿Cómo están Massa y Kicillof en el distrito?

-Creciendo. Axel ha hecho una gestión increíble en la provincia a Massa le tocó una situación muy difícil; ha mostrado su capacidad y su solvencia para poder desactivar la bomba e ir generando una sostenibilidad económica. A diferencia de 2021, hay poco enojo. El gran problema es la inflación, pero la gente sabe que no es causa integral de este gobierno.

-¿Por qué el vecino o vecina de Lanús tiene que votarlo en las PASO?

-Porque tenemos ideas y vocación y trabajamos con todos los sectores. Tenemos la capacidad de juntar en la misma mesa a los grandes inversores de nuestra ciudad, a los vecinos mas olvidados, a las instituciones, a los adultos mayores. Porque hemos mostrado mucha templanza, pero también determinación.