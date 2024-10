Axel Kicillof en Berisso: el acto también fue el mensaje

Después del acto otros hicieron lo mismo, como el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, que dijo sin rodeos que Kicillof “es el próximo presidente”. Con matices, también lo manifestaron el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, un kicillofista de la primera hora. “Claro que es presidenciable”, dijo, pero se atajó al aclarar que aún “hay que pasar diferentes etapas”.

El intendente de Coronel Rosales, ex camporista, Rodrigo Aristimuño, dijo que “Axel es presente y futuro” y Mario Secco (Ensenada) afirmó que no lo ve él como presidente, sino que es “la gente la que lo ve así y por eso se lo canta”. En varios tramos del discurso la militancia cantó “Axel presidente”.

En una de ellas, el gobernador les pidió que canten “la patria no se vende”, porque -dijo- “falta mucho” y “no es momento de candidaturas”. Fue justo cuando el gobernador había mencionado que los mejores días fueron con Cristina y que los mejores que se vienen tienen que estar en el futuro. Otro hit de la tarde fue el “oh oh oh oh, hay que bancar a Kicillof”.

Intendentismo quirúrgico

El gobernador logró acumular una gran cantidad de intendentes arriba del escenario, incluso muchos de los que no están alineados con él y apoyaron la candidatura de CFK al PJ. Además de los más cercanos como Cagliardi, Secco, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Julio Alak (La Plata), estuvieron Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown) -con quien Kicillof estuvo por la mañana recorriendo viviendas-, Federico Achaval (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza), uno de los iniciadores del operativo clamor por CFK.

La dirigencia con Axek Kicillof en Berisso.JPG

La mayoría de ellos llegó a último minuto, poco antes de que Kicillof subiera al escenario y cuando ya todo el resto estaba ubicado. Llegaron con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en dos combis. Allí viajaban también muchos intendentes del interior. El funcionario jugó fuerte sobre el final del acto y aseguró que “en las próximas horas el peronismo dará una muestra de unidad”. Unidad sin interna es la cuestión. ¿Quién se baja? Tal vez todavía no haga falta que alguien se baje.

Sobre el escenario se lo vio también al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Recibió muchos abrazos y a cada uno que saludó le hizo la venia militar. También estuvo el intendente de Morón y referente de Nuevo Encuentro, Lucas Ghi, que, como contó Letra P, atraviesa momentos de tensión con su jefe político, Martín Sabbatella.

También se sumó la vieja guardia peronista. En primera fila se los vio a Carlos Kunkel, Julio Pereyra y Alberto Descalzo.

Sindicalismo en pleno

El sindicalismo no dejó ninguna duda de su respaldo al gobernador. No solo estuvieron presentes los gremios bonaerenses ATE y SUTEBA, con Oscar De Isasi y Roberto Baradel a la cabeza, que hace tiempo están alineados con el gobernador, o las dos CTA, que desde un primer momento lo acompañaron, sino que la cúpula de la CGT con la que hace un tiempo Kicillof viene articulando dijo presente de forma contundente.

Sindicalistas con Axel Kicillof en Berisso.jpeg

Estuvo Pablo Moyano, quien hace pocos días estuvo reunido con CFK y ante la consulta de Letra P dijo que “quiere que se junten ambas partes”; y Héctor Daer, quien planteó que no hay que ver la discusión como “obediencia o traición” y pidió “un gran debate”. También Abel Furlán (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN), sumados a una treintena más de dirigentes sindicales que pusieron todo su aparato al servicio del gobernador. Las columnas de los gremios coparon las calles de Berisso.

Los movimientos sociales (sin la intendenta)

Los movimientos sociales también se hicieron presente. Especialmente los nucleados en Barrios de Pie, con su titular Daniel Menéndez a la cabeza y el Movimiento Evita, que aportó una importante columna y contó con la presencia de muchos de sus principales dirigentes, aunque también con una ausencia de peso, la de la única intendenta que tienen los movimientos sociales, Mariel Fernández, de Moreno, quien pese tener como característica ser una equilibrista en medio de las internas, en las últimas semanas se mostró alineada a la estrategia camporista.