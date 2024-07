Axel Kicillof le sopla un socio a Javier Milei y avanza con la empresa estatal de emergencias

Las manos que ayudaron al oficialismo a aprobar el proyecto son las de los integrantes de Unión Renovación y Fe , una bancada de nueve miembros nacida del desprendimiento de la fuerza libertaria en diciembre pasado. El número no le alcanzaba a Unión por la Patria ( UP) para aprobar la iniciativa, ya que necesitaba la mitad más uno de los presentes, es decir, 47 votos. La bancada oficialista tiene 37 bancas, más los ocho de los nuevos socios (una diputada se encuentra de viaje) sumaban 45 voluntades, faltaban dos. Finalmente, fue aprobado debido a que hubo algunas ausencias.

AMI_5187.JPG Gustavo Cuervo, jefe del bloque Unión Renovación y Fe.

Cómo votó la oposición a Axel Kicillof

Este espacio le brindó a UP el apoyo que no obtuvo de otros sectores con los que había alcanzado acuerdos en casos anteriores. El ejemplo más claro es el del bloque UCR + Cambio federal que a través de los 27 intendentes logró cierta sintonía con el gobernador. Sin embargo, en la bancada de Diputados argumentan que Kicillof se ocupa de alimentar la relación sólo con los alcaldes, pero no con representantes legislativos, quienes levantan la mano en el recinto.