El tema fue uno de los ejes centrales de la cumbre que mantuvieron jefes y jefas comunales y candidatos y candidatas municipales de Unión por la Patria (UP) con el gobernador Axel Kicillof , en La Plata, en la que además hubo por parte del mandatario una arenga para militar y pelear "voto a voto" la elección de octubre. Con los resultados en Buenos Aires arriba de la mesa, donde la boleta del oficialismo se impuso con un 36,5 por ciento de los votos, en la Gobernación platense hubo un mensaje en forma de "inflador anímico" tras el cachetazo por el triunfo de Javier Milei en casi todo el país.

La reunión fue convocada por Kicillof y fue multitudinaria. "Vienen todos los nuestros", resumían en la gobernación al mediodía, poco antes de que se abriera el Salón Dorado del primer piso para una larguísima mesa rectangular a la que se sentaron el gobernador, los integrantes de su gabinete, los intendentes del conurbano y del interior y otra tropa de dirigentes que ocupa lugares en las listas. Estuvo el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés Larroque, y Carlos Bianco, jefe de Asesores. Estuvo Agustina Propato, la candidata a la intendencia de Zárate que coforma un tándem con su esposo Sergio Berni. En total, fueron más de sesenta participantes. Máximo Kirchner fue el gran ausente. No se explicó si fue invitado y no asistió o si no estaba previsto que participara.