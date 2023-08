Cogobierno en Buenos Aires

Unión por la Patria (UP) se quedaría con un bloque de 35 butacas en la Cámara de Diputados, siete menos de las que tiene. Es decir, necesitaría de 12 aliados para llegar al cuórum y 24 votos más para conseguir los dos tercios que se necesitan para aprobar leyes clave como el Presupuesto y la Fiscal Impositiva y para llevar a buen puerto las solicitudes de endeudamiento con organismos internacionales.

El panorama en el Senado no es más alentadortador: el Frente de Todos (FdT) -hoy UP- pasaría a tener una bancada de 19 personas, cuatro menos de las que tiene. Necesitaría de cinco opositores para iniciar una sesión y de 12 para sacar proyectos relevantes. Si el trabajo legislativo estuvo lleno de trabas en los últimos dos años, es posible que desde diciembre deba apelar a sus mejores negociadores si es que no quiere ver paralizado el edificio ubicado en avenida 7.