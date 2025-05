Axel Kicillof 2027: camino minado, con CFK en cancha

“La única candidatura que le puede representar un problema real, el peor obstáculo para Kicillof en 2027, es Cristina. Con ella en cancha, las chances de Axel se complican; de mínima, el camino tiene más obstáculos. Si ella decide jugar, lo de él es casi imposible. Si no, la sola amenaza latente de su posible candidatura lo complica todo”, afirma a Letra P un dirigente de peso con asiento en el conurbano y línea con ambas tribus.

La fuente celebra que no se haya sancionado la ley, que enmarca en una “persecución” a la expresidenta, pero afirma que su aprobación o no “cambiaba el mapa político”. Si se aprobaba, CFK perdía poder de negociación. “No sólo no podía ser candidata, tampoco podía amagar con serlo”, analizó.