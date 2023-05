-Son conjeturas, especulaciones que me parecen un disparate. Vamos a ganar la elección provincial del 25 de junio y vamos a aplanar el 23 de julio en la ciudad. Estoy absolutamente comprometido con ambos procesos y se va a observar en la campaña. Lo dije en el locro de 1° de Mayo que organizó Juez: me van a ver tomando mate en barrio Müller y hablando con chacareros de Jesús María; me van a ver saliendo por una radio en Villa El Libertador y por un Zoom en Marcos Juárez. Estoy comprometido con todo el proceso porque, además, lo creo necesario.

-No, de ninguna manera. Primero, eso no va suceder, porque el optimismo que tenemos es muy grande. Además, arrancamos este proceso con un nivel de competitividad y de paridad total cuando ellos (Hacemos Unidos por Córdoba) están en campaña desde septiembre. El armado del justicialismo falló de pies a cabeza. Esperaban un Juntos por el Cambio particionado y estamos unidos; insinuaban una fecha electoral anticipada para mayo y no pudieron hacer nada. Nuestro hermetismo estratégico me parece que enloqueció al PJ, que llegó a hacer cosas verdaderamente disparatadas.

-¿Por ejemplo?

-No hay antecedentes de que hayan diseñado una ordenanza para una sola hipótesis fáctica y para un solo candidato. Todo para que De Loredo no fuera doble candidato. Desconocieron de cabo a rabo mi impronta. Tengo un exagerado respeto institucional y republicano.

-¿Su silencio estuvo fríamente calculado o fue producto de internas circulares en JxC?

-Tuvimos un hermetismo estratégico, nos asiste el derecho. Renegamos de la irresponsabilidad antidemocrática de quienes son los responsables de las reglas de juego electorales y juegan al truco con la democracia. Nos asiste el derecho como coalición opositora de dar a conocer nuestra oferta cuando se considere oportuno. Al final del día, tanto se habló del tema que cuando Juan Schiaretti presentó la fecha, a los tres días presentamos al candidato a la gobernación. Cuando Llaryora convocó, a los cuatro días se presentó el candidato. Los vices de Llaryora no son conocidos, como tampoco los nuestros, no sé cuál es el problema.

-¿Qué les dice a quienes críticaron la demora en definir su posición en el tablero? ¿Se perdió tiempo?

-Nosotros reprochamos las campañas extendidas en el tiempo por inescrupulosas en la disposición de fondos. Es decir, que tengas un candidato a gobernador desde septiembre significa que los recursos destinados a esas campañas son los recursos que le faltan a los médicos o a los docentes. Segundo, hay un argumento de condición práctica. No estamos en condiciones de sostener una campaña competitiva con ese nivel de inversión, con mayor tiempo que corresponde por ley y a una realidad de la sociedad, cada vez más afligida por problemas muy distintos al modo electoral de los candidatos.

-Hace tiempo puja por el liderazgo de la UCR, con resistencias naturales de Mario Negri y Mestre. ¿Dónde está parado?

-Los liderazgos se construyen hacia la sociedad. Tienen que ver con cómo la gente entiende que tu trayectoria y tu representación le resuelve problemas concretos y cotidianos. En un mundo cada vez más cambiante, esas representaciones son cortoplacistas. Hoy podés ser de utilidad y mañana pueden darte la espalda, pero eso no significa que haya cambiado nada.

-La fórmula municipal es otra pelea que se viene. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Cuál va a ser su rol en el momento de la decisión?

-Tengo un gran optimismo, porque veo que tenemos extraordinarios dirigentes, que vienen desarrollando una tarea muy comprometida en la ciudad. Se va resolver bien, desde una mirada integral, entendiendo que cada uno es una pieza fundamental del equipo, que tiene que hacerse cargo de una gestión para que la ciudad esté en niveles superiores a los que está hoy.

-Macri celebró con entusiasmo su candidatura. ¿Volvieron a hablar después de las supuestas tensiones entre ambos por su declinación a la gobernación?

-Cada dos por tres nos mensajeamos o cruzamos algún diálogo. Se han escrito muchas cosas que no son ciertas, imagino que por falta de información y tendremos alguna cuota de responsabilidad quienes nos vimos en la necesidad de ser herméticos en algunas cuestiones. En otros casos, hay una dosis de irresponsabilidad o la constante insistencia del peronismo, que con ingentes recursos intenta financiar rupturas.

-¿Consultó con Martín Lousteau su apuesta electoral?

-Lo conversé. Mi relación con Lousteau es íntima, de empatía, miradas comunes y ayuda solidaria. Como me expresé en favor de él en esa necesidad de que haya reglas igualitarias para competir en Buenos Aires. Tenemos grandes expectativas ahí, él también tiene la misma lógica de hacer aportes y entender la autonomía de las decisiones que tomamos en Córdoba.