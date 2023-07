Ariel Bermúdez: "Si pensás dos minutos, seguramente votás a Pablo Javkin"

-Llevar a la Cámara de Diputados una lista que pueda acompañar a un gobernador, y que realmente podamos defender Rosario como no lo pudimos hacer hasta ahora por la falta de cantidad de manos levantadas en cada votación y porque hubo un enfrentamiento permanente entre la Cámara de Diputados y el gobierno provincial que no llegó a ningún destino.

-Pero en términos de conocimiento, Scarpin, al lado de Antonio Bonfatti, Corral y García, ¿no está un escalón por debajo?

-Es lo mismo que sienten en el norte con cualquiera de estos candidatos. En el departamento 9 de julio seguramente te dirán ¿quién es Corral? Entonces hay un desconocimiento de todos salvo de Bonfatti, que es un exgobernador y que no le haría bien a la marca si ganase porque seguramente nos costará mucho que sea una síntesis de este espacio. Las políticas radicalizadas tienen que ir apagándose y tenemos que tratar de buscar un consenso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farielbermudezok%2Fstatus%2F1676951558527778816&partner=&hide_thread=false Vamos por el desarrollo del norte santafesino! #EsConVos https://t.co/ZPrQE3urNZ — Ariel “Facha” Bermúdez (@arielbermudezok) July 6, 2023

-¿Bonfatti es una política radicalizada?

-Totalmente.

-¿Por qué?

-Nunca creyó en esta construcción de un frente nuevo. Bonfatti es un hombre de izquierda, lo respeto muchísimo en cuanto a su ideología, pero no lo veo gobernando con un gobierno nacional afín. Ellos están con (Juan) Schiaretti.

-Una parte del socialismo, él no se sabe.

-Bueno, él es socialista. Yo no sé, pero está dentro de la estructura, dijo que acompañará lo que decida el Partido Socialista y ellos están con Schiaretti a nivel nacional. Se ponen muy colorados a veces para tomar decisiones.

-Losada avisó que no caminará junto con Pullaro después del 16 de julio, ¿está de acuerdo con esa decisión?

-No tenemos que ir con declaraciones que no tengan vuelta atrás. Lo que quiso decir Carolina es que no gobernaría con una persona que en el pasado no triunfó ni pudo lograr las medidas que quería tomar. No estoy de acuerdo con una pelea tan fuerte porque estamos dentro de un frente y tenemos que poder gobernar. Nuestra política con Pablo (Javkin) fue siempre de consenso, de diálogo, construcción. Pero bueno, allá ella con las declaraciones que hace y cómo lo hace.

-¿Y gane quien gane la Interna de Unidos, su sector va a trabajar…?

-Vamos a hacer todo lo posible para que Losada sea la candidata en nuestro sector, pero por supuesto voy a acompañar, como seguramente quiero que me acompañen (Miguel) Tessandori o Enrique Estévez cuando les ganemos la interna y derrotemos después al kirchnerismo.

-¿La estrategia en una campaña la conducen los consultores o la política?

-Qué buena pregunta. Nosotros siempre tuvimos campañas austeras, algunos dicen que somos políticamente incorrectos porque salimos muy tarde, pero estamos gobernando y nuestra campaña es con la gente, no tenemos esa política de consultores. Tenemos una persona que a veces nos guía en cuanto a la mirada. Soy un tipo que no cree en las encuestas, que no cree en los gurúes políticos que te dicen qué tenés que decir y qué no, eso hace que se deshumanice el candidato. A veces parecen candidatos de inteligencia artificial. Yo soy de carne y hueso, camino la calle, estoy al lado de la gente con Pablo, caminamos sin custodia, sin armas y eso vamos a seguir haciendo.

-¿Losada se deshumanizó un poco?

-Al contrario, Losada es muy humana. Cuando ella viene a nuestros almuerzos, la humanidad y el sentimiento que le pone es admirable, es una mujer que cuando agarra un nene le da un beso y lo siente… vos te das cuenta cuando un político lo siente o no. Carolina, cuando la empiecen a conocer de verdad, van a ver que tiene un sentimiento muy grande, que cree en cambiar la realidad.

Ariel Bermudez (4).JPG

-¿Cómo ve la interna a la intendencia en Rosario?

-Hago una valoración muy positiva de Javkin. Tenía un plan de gobierno, le tocó la pandemia, le tocó un gobierno nacional que no entendió Rosario y tuvo que volcar sus recursos a la pandemia los dos primeros años. Ordenó los números como había prometido, no aumentó el Estado y de esa manera pudo lograr hacer obras que estamos viendo ahora. La ciudad está en construcción, una reconstrucción, con obras que hacía mucho tiempo que no se hacían, con obras que a veces no se ven, pero son muy productivas, como el asfalto, el LED, como las cloacas. De esa manera se gobierna. Si vos me preguntás a mí, le faltarían dos años más a Javkin para poder concretar su plan de gobierno, que fue lo que sacó la pandemia.

-¿Por eso se pegó Javkin a Losada en las últimas semanas?

-Sí, primero Carolina se pega a Pablo en el sentido de que conoce el territorio rosarino, de que ve que hay un apoyo rosarino hacia Pablo. Yo siempre le digo, si vos te vas al cuarto oscuro y pensás dos minutos, seguramente votás a Javkin. Seguramente le vas a criticar algo, le vas a decir que falló en esto o no cumplió. Ahora, la palabra que él dio, la cumplió. Las 120 medidas que iba a tomar las tomó a todas. Y sobre todo, siempre estuvo al lado de la gente, estuvo al lado de las víctimas, estuvo al lado en el Covid. Acordate la imagen de Pablo en un banco cuando los jubilados iban a hacer la cola con un megáfono poniendo su cuerpo. Eso admiro de mi compañero de militancia.

-¿Por qué dice que Javkin es clave en la interna a gobernador?

-Porque es el único intendente que está trabajando la candidatura de un gobernador. El único intendente de una ciudad grande como Rosario, es el único que está jugando a full para que con Carolina realmente podamos lograr un gobierno diferente. Yo no veo a (Emilio) Jatón trabajando con ningún candidato, no veo a (Alberto) Ricci trabajando con ningún candidato. A los intendentes de este nuevo frente los veo nada más ocupándose de su candidatura.

-En las últimas semanas, Javkin y Losada formaron parte de actividades con Patricia Bulrich. ¿Eso implica que el javkinismo apoya su precandidatura presidencial?

-Estamos abocados totalmente a Rosario, a Santa Fe. Esperaremos después que pasen las PASO, que pase la elección de la provincia. Seguramente acompañaremos al ganador de este nuevo frente. Bienvenidos todos los que vienen a ayudar a Santa Fe, bienvenidos todos los que abren los ojos, la Corte Suprema tiene que intervenir, tienen que intervenir las fuerzas federales, la justicia, tienen que intervenir todos para que Rosario pueda salir de esta inseguridad. Necesitamos que vean que hay otra ciudad. Vos vas a las plazas, vos ves a los chicos jugando en las plazas, vos vas a comer afuera, vas a comer en un restaurant y no es diferente a otra ciudad, al contrario. En Buenos Aires a veces estás mucho más desprotegido, con mucha más custodia que acá cuando vas a comer afuera.