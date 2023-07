–¿Cuáles son?

–Pablo (Javkin) presentó, por ejemplo, la ley que le da potestad al intendente sobre el jefe de policía de su ciudad. Porque después la gente le pide seguridad al concejal, al intendente, que son las autoridades más cercanas a la población, pero que no pueden garantizarla porque no tienen las herramientas. A pesar de que las pide con herramientas como ésta, que tiene media sanción de la Cámara baja desde agosto del año pasado y que ni siquiera fue tratada en el senado. Creemos que un senado así es parte del problema. Un senado así tiene que ser cambiado. Esta es una ciudad que tiene problemas graves de inseguridad en el marco de un problema a nivel nacional. No nos ayudan. Nos han quitado toda posibilidad de asistencia. Lo hizo Nación, lo hace provincia. A la ciudad la dejan tirada. Entonces la ciudad y las más importantes de la región tienen que tener un representante en el senado.

Javkin Schmuck Seisas.jpg Ciro Seisas con el intendente Pablo Javkin y la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck.

–¿Cómo evaluás la interna en tu categoría, donde hay un abanico ideológico amplio entre los candidatos?

–Es una interna competitiva por eso mismo que decís. Muchos candidatos, mucha oferta. Hay que hacer hincapié en las diferencias fundamentales. Nos parece primordial diferenciarnos del resto con el tema de la autonomía municipal que hace años venimos planteando. No tiene que parecer un tema abstracto, político-institucional, porque de verdad no lo es. Nos puede cambiar totalmente la característica de una ciudad. Lo ideal sería vía reforma constitucional. Si no se lograse, se puede avanzar tranquilamente con una ley de autonomía a la par de la Constitución. Al senado hay que cambiarle el perfil. Hay que trabajar coordinados con el próximo gobierno, no importa quién gane, demandándole las cosas que la ciudad y el departamento necesita.

–¿Si no te tocara ganar, vas a acompañar después de la Paso a quien lo haga?

–Hay un Frente de frentes y ese frente explica las razones por las que tiene que cambiar el signo político que gobierna la provincia y que además tiene mayoría en la Cámara de senadores. Ese Frente de frentes plantea una serie de puntos y firmamos un acuerdo en Cayastá. Acordamos, y es lo que tiene que ocurrir: defender esas ideas.

–Pero Carolina Losada, aliada de Javkin, planteó que no acompañará a Pullaro si gana la interna.

–Carolina es sincera, siente las cosas, tomó una decisión que es muy valiente. Dice las cosas que dice porque no le va la corrección política. Me parece que es así como debe ser: uno tiene que hablar con sinceridad. Y si marcó diferencias, es porque las tiene. Yo prefiero siempre que lidere un recambio de gobierno, como el que estamos seguros se va a producir en la provincia de Santa Fe, quien es sincero a quien se pliega o se ciñe a los formatos típicos de la corrección política o partidaria. La gente quiere a dirigentes cercanos, valientes, que pongan la cara y que recorran. Que caminen por todos lados. Carolina representa eso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCiro6as%2Fstatus%2F1669425112460713986&partner=&hide_thread=false Hace años que en esta región no tenemos paz. Desde Bs. As hablan de Rosario como la narco-ciudad. Sin embargo el Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un gasto per cápita de $601,02 mientras que el promedio distribuido entre CABA y las provincias fue de $8.059.

(Sigue) — Ciro Seisas (@Ciro6as) June 15, 2023

–¿Cómo evaluás la gestión de Javkin?

–Es una gestión que tuvo que arrancar tarde. Dos años tarde. Una gestión récord si se tiene en cuenta que son dos y no cuatro años de gestión. Hoy nadie quiere recordar los tiempos de pandemia, pero en su momento fue necesario que Pablo readecúe todas sus secretarías para ponerlas al servicio de la secretaría de Salud. Nos dejó el coletazo de una crisis económica tremenda, pero con políticas de reactivación, por ejemplo el centro de la ciudad, se pudo reactivar. Ni que hablar de las transformaciones barriales que encaró y sigue encarando Pablo. Hace muchos años que no se veía una gestión que encarara barrios que durante décadas tuvieron promesas incumplidas. Es algo que estoy seguro que la gente de los barrios lo va a tener en cuenta. Los del centro también. Es una gestión a contrarreloj que necesita un poco más de tiempo y que estamos seguros de que la gente se lo va a dar.

–Algunos hablan de paridad en una interna en la que Javkin tiene, entre otros adversarios, al periodista y ex compañero tuyo Miguel Tessandori. ¿Cómo ves esa pulseada?

–Claramente a favor de Pablo. Está quien tiene qué mostrar y quien no. A la hora de gestionar, saber gestionar es muy importante. Y saber dirigir es muy importante. Como lo hace Pablo con un gabinete que ha tratado de priorizar los temas de urbanización, de transformación barrial y ha logrado, nada más y nada menos, que ordenar las cuentas del municipio.

–Para la presidencial el deseo de Javkin era que se lance Facundo Manes, pero no sucedió. El intendente tiene buena relación con Rodríguez Larreta, pero por cuestiones del armado local terminó cerca de Patricia Bullrich. ¿De qué lado estará el espacio en la elección nacional?

–Del lado de los rosarinos. Quien nos garantice que nos van a dar bolilla, que nos van a cuidar, que nos van a mandar fuerzas federales, que nos van a dar inteligencia criminal y una mayor estructura de jueces federales en este departamento, ahí vamos a estar nosotros. Eso le debemos a la ciudadanía. Más allá de los nombres, las caras, los afectos o los sobrenombres. Nos va a tocar estar del lado de aquellos que se comprometan más con Rosario.