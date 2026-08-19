Apagón en La Plata: cuestionamientos al Oceba y a la falta de un plan de contingencia

En medio de la crisis que desató en La Plata el incendio de un transformador de Edelap que dejó durante días a miles de vecinos sin luz, referentes del kirchnerismo y otros espacios políticos de la capital bonaerense reclamaron mayores inversiones para garantizar un servicio adecuado y explicaciones al Oceba, el organismo encargado de realizaron los controles.

Florencia Saintout , presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora en La Plata, apuntó contra el Oceba , y contra Edelap, por la falta de controles e inversiones, una crítica que en los hechos tiene como destinatario final al gobernador Axel Kicillof . "¿Quién controla que Edelap haga las inversiones necesarias?", escribió en Twitter, y cuestionó la negligencia de un servicio que, dijo, "no está a la altura de lo que necesitan los platenses".

El organismo que controla a Edelap es Oceba, cuyo directorio, de cinco miembros, es designado por el gobernador. La autoridad del sistema eléctrico es el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos , que conduce Gabriel Katopodis . Los aumentos tarifarios de Edelap también se aprueban por resolución de esa cartera, en base a los recálculos que hace el propio Oceba. Por eso, la crítica de Saintout apuntó al corazón del axelismo.

En el mismo tuit, Saintout cuestionó también la impunidad con la que, según dijo, opera Rogelio Pagano , presidente y dueño del Grupo DESA (Desarrolladora Energética SA), la empresa que controla Edelap y las otras tres distribuidoras eléctricas bonaerenses: Edea, Eden y Edes. Durante la gestión de Kicillof, el Ministerio de Infraestructura aprobó sucesivos aumentos tarifarios para esas empresas, entre ellos uno del 22% promedio en 2020 y varios ajustes adicionales a lo largo de este año.

En La Plata, todavía hay vecinos y vecinas sin luz. Este modelo económico cierra con familias y trabajadores cada vez más endeudados y empresarios cada vez más ricos. Mientras suben las tarifas y las empresas se llenan los bolsillos con facturas impagables, los platenses… pic.twitter.com/wtrDTno4Fs

En los últimos tiempos, Saintout había bajado el alto perfil confrontativo con el axelismo que le había procurado una situación por demás incómoda dentro del gabinete provincial. Pero el episodio de Tolosa volvió a tensar esa relación.

¿DÓNDE ESTÁN LAS INVERSIONES DE EDELAP?



La explosión de la Subestación Tolosa, que dejó a buena parte de la ciudad sin energía eléctrica, no puede ser considerada simplemente como una fatalidad. Es necesario investigar sus causas y determinar si existieron fallas de… pic.twitter.com/QAiEF8UqdW — Luis Arias (@LuisFedeArias) August 18, 2026

A la crítica se sumó Luis Arias, exjuez, ex candidato K y vicepresidente del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI), quien también apuntó a la falta de inversiones de Edelap y anunció un pedido formal de informes ante los organismos competentes para conocer qué pasó en la Subestación Tolosa.

Crisis en La Plata

Desde La Libertad Avanza se frotaron las manos con esos tuits. El diputado provincial Juan Osaba, precandidato a intendente de La Plata para 2027, le retrucó a Saintout que el organismo que controla y regula a Edelap depende de la provincia, y le recordó que Kicillof designa al presidente de Oceba. "Gobiernan hace siete años, está todo roto y la culpa nunca es de ustedes", escribió en la misma red social.

ALAK YA SE FUE.

La mitad de La Plata está a oscuras y abandonada, y el intendente todavía no dio la cara.

Alak está donde nadie lo necesita y nunca donde tiene que estar.

EDELAP está bajo control provincial. Alak y Kicillof GOBIERNAN JUNTOS, HÁGANSE CARGO. pic.twitter.com/9c5ITbM976 — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) August 19, 2026

El malestar también se trasladó a las calles. Vecinos de Tolosa, Ringuelet y La Loma cortaron el tránsito y quemaron neumáticos para reclamar por la falta de luz, mientras la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, exigió a Oceba las sanciones máximas contra Edelap y una compensación económica urgente para los usuarios. La Defensora Ciudadana de La Plata pidió además un descuento del 30% en las facturas.

Oceba avanzó este miércoles con un procedimiento sumarial contra Edelap para determinar responsabilidades por el incendio, y le exigió a la empresa presentar en 24 horas información técnica. El organismo también dispuso que los usuarios afectados no pagarán la factura del período en curso y que deberán ser compensados por los daños.