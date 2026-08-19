Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TENSIÓN CAPITAL

Apagón en La Plata: cuestionamientos al Oceba y a la falta de un plan de contingencia

Desde todo el arco político, reclamaron mayores inversiones para garantizar un servicio adecuado y explicaciones urgenes al organismo de control.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Oceba

Oceba

En medio de la crisis que desató en La Plata el incendio de un transformador de Edelap que dejó durante días a miles de vecinos sin luz, referentes del kirchnerismo y otros espacios políticos de la capital bonaerense reclamaron mayores inversiones para garantizar un servicio adecuado y explicaciones al Oceba, el organismo encargado de realizaron los controles.

Notas Relacionadas
Edelap, blanco de duros cuestionamientos por parte de sus clientes en La Plata.
LA PLATA SIN LUZ

Edelap: un apagón anunciado pone en la mira a Katopodis

Por 
Letra P | Antonio Rossi
Antonio Rossi

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora en La Plata, apuntó contra el Oceba, y contra Edelap, por la falta de controles e inversiones, una crítica que en los hechos tiene como destinatario final al gobernador Axel Kicillof. "¿Quién controla que Edelap haga las inversiones necesarias?", escribió en Twitter, y cuestionó la negligencia de un servicio que, dijo, "no está a la altura de lo que necesitan los platenses".

La mira en el rol del gobierno de Axel Kicillof

El organismo que controla a Edelap es Oceba, cuyo directorio, de cinco miembros, es designado por el gobernador. La autoridad del sistema eléctrico es el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis. Los aumentos tarifarios de Edelap también se aprueban por resolución de esa cartera, en base a los recálculos que hace el propio Oceba. Por eso, la crítica de Saintout apuntó al corazón del axelismo.

En el mismo tuit, Saintout cuestionó también la impunidad con la que, según dijo, opera Rogelio Pagano, presidente y dueño del Grupo DESA (Desarrolladora Energética SA), la empresa que controla Edelap y las otras tres distribuidoras eléctricas bonaerenses: Edea, Eden y Edes. Durante la gestión de Kicillof, el Ministerio de Infraestructura aprobó sucesivos aumentos tarifarios para esas empresas, entre ellos uno del 22% promedio en 2020 y varios ajustes adicionales a lo largo de este año.

Florencia Saintout, vocera

En los últimos tiempos, Saintout había bajado el alto perfil confrontativo con el axelismo que le había procurado una situación por demás incómoda dentro del gabinete provincial. Pero el episodio de Tolosa volvió a tensar esa relación.

A la crítica se sumó Luis Arias, exjuez, ex candidato K y vicepresidente del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI), quien también apuntó a la falta de inversiones de Edelap y anunció un pedido formal de informes ante los organismos competentes para conocer qué pasó en la Subestación Tolosa.

Crisis en La Plata

Desde La Libertad Avanza se frotaron las manos con esos tuits. El diputado provincial Juan Osaba, precandidato a intendente de La Plata para 2027, le retrucó a Saintout que el organismo que controla y regula a Edelap depende de la provincia, y le recordó que Kicillof designa al presidente de Oceba. "Gobiernan hace siete años, está todo roto y la culpa nunca es de ustedes", escribió en la misma red social.

El malestar también se trasladó a las calles. Vecinos de Tolosa, Ringuelet y La Loma cortaron el tránsito y quemaron neumáticos para reclamar por la falta de luz, mientras la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, exigió a Oceba las sanciones máximas contra Edelap y una compensación económica urgente para los usuarios. La Defensora Ciudadana de La Plata pidió además un descuento del 30% en las facturas.

Oceba avanzó este miércoles con un procedimiento sumarial contra Edelap para determinar responsabilidades por el incendio, y le exigió a la empresa presentar en 24 horas información técnica. El organismo también dispuso que los usuarios afectados no pagarán la factura del período en curso y que deberán ser compensados por los daños.

Temas
Notas Relacionadas
La subestación Tolosa de Edelap se incendió por la explosión de un transformador y ponen la mira en los contoles del OCEBA. 
BUENOS AIRES

Oceba, en la mira por el apagón en La Plata

Un pedido de informes en el Senado bonaerense apunta a las inspecciones del organismo en la Subestación Tolosa, antes de la explosión que provocó el apagón.
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, a cargo de gestionar el presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2027: Axel Kicillof encabeza una ofensiva para sumar obras viales y complica a Javier Milei

Gabriel Katopodis envió a sus funcionarios a Diputados y harán en tercer intento por incluir una cláusula en el Presupuesto para recupera el dinero.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina Milei junto a Diego Santilli y Sebastián Pareja.
DISCUSIÓN 2027

Karina Milei quiere a Santilli en Buenos Aires, pero la mesa política no descarta devolverlo a la Ciudad

Por  Pablo Lapuente
Los mercados le meten presión a Toto Caputo
EL AJUSTE SE MUERDE LA COLA

Riesgo país al alza: los mercados ven que la economía no repunta y el superávit fiscal ya no les alcanza

Por  Lorena Hak
Encuesta: el 63% rechaza la reelección de Javier Milei, pero el peronismo no logra imponerse
DISCUSIÓN 2027

Encuesta: el 63% rechaza la reelección de Milei, pero el peronismo no logra imponerse

Por  Susana Maidana
Ninguno al poder, la consigna que se cuela en la pelea entre Javier Milei y el peronismo.
NO SABE/NO CONTESTA/NO LE INTERESA

La indiferencia al poder

Por  Marcelo Falak