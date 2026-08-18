Presupuesto 2027: Axel Kicillof encabeza una ofensiva para sumar obras viales y complica a Javier Milei

La historia se repite. Por tercer año consecutivo, los gobernadores reclamarán en el Congreso para que el proyecto de Presupuesto 2027 incluya el mantenimiento y la ampliación de la red vial. En este caso, el encargado de iniciar la ofensiva es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof .

Su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , lideró una reunión informativa en la comisión de Obras Públicas de Diputados, convocada para que expongan funcionarios de todo el país.

"Vamos a seguir, a partir de alguna iniciativa de distintos gobernadores del país, para que el impuesto a los combustibles se coparticipe", cerró su presentación el funcionario bonaerense. En peronismo, además, anunció que pedirá la interpelación del ministro de Economía, Toto Caputo .

La alternativa principal es retomar el proyecto del año pasado, que fue firmado por todos los gobernadores, se aprobó en el Senado y se congeló en Diputados. "Es esa iniciativa o una similar", confiaron a Letra P desde el PJ.

El proyecto congelado en la cámara baja dispone girar el 57% a las provincias la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), que tiene como destino principal el financiamiento y mantenimiento de las rutas, el fondo de viviendas (FONAVI) y obras hidráulicas.

La iniciativa de ley -que no perdió estado parlamentario- propone además destinar el 38,9% de la recaudación del ICL a seguridad social y el 14%, al Tesoro.

Desde la asunción de Javier Milei, el dinero fue girado a rentas generales para sostener el equilibrio fiscal. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el mandatario pretende seguir con esa práctica, aunque deberá pasar el filtro del Congreso.

La avanzada de Axel Kicillof

Katopodis fue el orador principal en la reunión de la comisión, en la que también participaron funcionarios de provincias gobernadas por el peronismo (La Pampa y La Rioja), intendentes de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén, entre otros.

El oficialismo no concurrió, pero tampoco la mayoría de los diputados de otras fuerzas políticas. Sólo asistieron Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Eduardo Falcone (MID).

El plan de Kicillof es liderar la convocatoria como parte de su proyección presidencial. "Milei se va a convertir en el primer presidente en no inaugurar ninguna ruta. Hay 1 billón 300 mil millones de pesos que se recaudaron y es la primera vez que se destinan a títulos públicos, que no llegan a los argentinos", dijo Katopodis.

El ministro bonaerense detalló que el impuesto creció desde la asunción de Milei un 1230%, muy por encima del aumento de la nafta (550%) y de la inflación (330%). "Hay una caja aspiradora que funciona de manera rigurosa y eficaz", sostuvo. Según sus números, en 2023 de cada litro de nafta se pagaban 116 pesos de ICL, y este año, se aporta 400.

"La situación de la red vial está provocando muertes. Los yacimientos de exportación, que son un motor de Argentina (como Vaca Muerta) no podrán explotarse si no se logra trasladar arena desde Entre Ríos", advirtió el funcionario.

Denuncias de retención de fondos

Katopodis denunció irregularidades en el manejo de obras públicas que pueden llegar a Tribunales. Sostuvo que hay proyectos en un 85% de ejecución, como el paso Cristo Redentor, que no se retomó pese a que la ley Bases obligó a culminar estos trabajos. Esa obra, como otras, tenía dinero procedente de créditos internacionales que se habrían usado para otros fines.

Otra denuncia del ministro bonaerense fue que los pliegos de rutas licitados por aproximadamente 10 mil kilómetros contempla el pago de peajes a un costo elevado y habilita aumentos. "Vamos a financiar las obras tres veces", advirtió.

El funcionario pasó un momento incómodo cuando la diputada de UP, Marina Salzmann, cercana a Sergio Massa, le reclamó el final de la ruta 40. La diputada fue la encargada de anunciar que el peronismo intentará llevar a Caputo al banquillo. "Nos parece importante que venga a esta casa a dar explicaciones", afirmó.

La falta de inversión en rutas trajo una novedad en la Justicia: el juez Ernesto Kreplak, de La Plata, hizo lugar a un pedido de la diputada Victoria Tolosa Paz e inscribió su denuncia como proceso colectivo. De esta manera, reconoce que el reclamo alcanza a los usuarios efectivos y potenciales de la red vial nacional.

Otros expositores en Diputados fueron Leticia Di Gregorio, senadora de Santa Fe; los intendentes Daniela Salzotto (Catriel, Río Negro), Waldemar Giordano (Colón Bs. As.), Jorge Salomón, (Gral. Ocampo, de La Rioja), Pablo Garate (Tres Arroyos, Buenos Aires); Lucas Fanelli (Chabas, Santa Fe); Marcelo Limarieri (Gualjaina, Chubut) y Héctor Ingram, (Trevelin, Chubut).

El único momento tenso fue la exposición de José Matilla Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), quien recriminó al peronismo haber terminado su gestión con obras inconclusas y no poder marcarle los límites a Milei.