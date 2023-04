Aníbal Fernández, contra quienes "se la pasaron tirando piedras" al Presidente

"Hay un montón de compañeros que no han parado de tirar piedras, a lo mejor pensando que eso iba a gastar al Presidente y el Presidente, agobiado por la cantidad de piedras que tiran al divino botón, bajara los brazos y se corriera para que entonces el destino de los caudillos y los ventajeros finalmente saliera otra vez ganando", describió el funcionario la presión de un sector mayoritario del Frente de Todos para que Fernández no se presentara a elecciones.

En diálogo con Perfil, el ministro de Seguridad aseguró que el cristinismo no logró su objetivo, ya que, "el Presidente sabe a qué vino y de qué se está ocupando en este momento". "Haber tomado la decisión de no competir precisamente para poder terminar de la mejor manera que pueda su gestión, también va a sumar a esa situación la garantía de que todos los que quieran competir no van a ser bochados ni va a aparecer un señor, como ya ha sucedido, que diga que en su distrito no pueden competir, no hay otras listas, porque se encuentra directamente un error de tipeo en la planilla y por eso es objetada", agregó.