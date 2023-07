Para protegerse de las denuncias, Milei expone a Kikuchi y lanza un recorrido federal

Javier Milei asegura a su entorno que las encuestas no indican un descenso en la intención de voto tras las denuncias por venta de lugares en las listas, pero acusó el impacto: este miércoles, obligó a salir a la defensiva a Carlos Kikuchi , encargado de seleccionar candidatos en todo el país.

"Nosotros no vendemos candidaturas, eso lo hace la CASTA. Nosotros no bajamos candidaturas, eso lo hace la CASTA. Nosotros no negociamos bajar nuestras listas en Intendencias de PBA. Eso es CASTA", escribió Kikuchi.