Alejandro Collia, el sciolista que no pudo con La Cámpora en Tres de Febrero

Alejandro Colia el sciolialbertista que no pudo con la Campora

El exministro de Salud de Daniel Scioli, exfuncionario leal a Alberto Fernández durante su presidencia y actual referente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, Alejandro Collia, no logró imponerse frente al poder territorial de La Cámpora en Tres de Febrero, que retuvo el control del PJ local en la elección del domingo pasado.

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De los tres municipios del conurbano donde hubo disputa interna, Tres de Febrero fue el único escenario adverso para el gobernador. En Morón y San Miguel, su espacio consiguió imponerse. Collia impulsó una interna que incluso sectores alineados con Kicillof desaconsejaban, al considerar que no estaban dadas las condiciones para competir, ni mucho menos para ganar.

La derrota de Collia frente a La Cámpora Como en 2022, Collia compitió y perdió contra el camporista Juan Debandi. En esta ocasión el resultado fue 56% para Debandi (1905 votos), frente al 43% del exministro sciolista, (1446 votos). Tras conocerse la derrota, Collia publicó un comunicado para agradecerles a quienes votaron su lista, dijo que estaba "orgulloso" del trabajo realizado y de la "enorme fuerza militante". También, saludó a la lista ganadora y ratificó la "vocación de seguir trabajando por un Partido Justicialista amplio, participativo y con lugar para todas las voces del peronismo".

Debandi con Maximo Kirchner En una extensa publicación, Debandi dejó trazada una clara línea con el sector liderado por el gobernador. "Cristina Libre no es solo una consigna, es una posición política que define quiénes somos. Para el peronismo no puede haber más que un camino: la Lealtad. Por eso estamos orgullosos de haber expresado con claridad y coherencia lo que defendimos siempre", publicó.

El intendente de unidad de último momento Apenas 48 horas antes de la elección, el sector liderado por Collia que veía por delante una elección difícil intentó alguna acercamiento y operación para lograr que se unifiquen las listas bajo un cambio de nombre que no fuera el de Debandi ni el de Collia. No tuvo eco, el sector liderado por La Cámpora se sentía ganador y afirmaba que "ya no había tiempo para ningún tipo de acuerdo".

Sectores internos del MDF habían advertidos durante los días previos al cierre de listas que "no había condiciones para jugar la interna y ganarla", por eso la organización social Barrios de Pie, liderada por Daniel Menendez, quién forma parte del MDF de Kicillof decidió cerrar en ese distrito con La Cámpora. El sector de Collia era el que jugó fuerte por competir. También, tuvo una fuerte injerencia el secretario General de la CGT, Octavio Arguello, oriundo de ese distrito.

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