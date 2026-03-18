ELECCIONES | BUENOS AIRES

Alejandro Collia, el sciolista que no pudo con La Cámpora en Tres de Febrero

El exministro de Daniel Scioli forzó la competencia y perdió. El intento de lista de unidad de último momento y el sector del MDF que jugó con Juan Debandi.

Por Letra P | Periodismo Político
Alejandro Colia el sciolialbertista que no pudo con la Campora

Alejandro Colia el sciolialbertista que no pudo con la Campora

El exministro de Salud de Daniel Scioli, exfuncionario leal a Alberto Fernández durante su presidencia y actual referente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, Alejandro Collia, no logró imponerse frente al poder territorial de La Cámpora en Tres de Febrero, que retuvo el control del PJ local en la elección del domingo pasado.

Notas Relacionadas
PJ bonaerense: La Cámpora retuvo el partido y Debandi seguirá siendo el presidente
ELECCIONES | BUENOS AIRES

PJ bonaerense: La Cámpora retuvo el partido en Tres de Febrero y Debandi seguirá siendo el presidente

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

De los tres municipios del conurbano donde hubo disputa interna, Tres de Febrero fue el único escenario adverso para el gobernador. En Morón y San Miguel, su espacio consiguió imponerse. Collia impulsó una interna que incluso sectores alineados con Kicillof desaconsejaban, al considerar que no estaban dadas las condiciones para competir, ni mucho menos para ganar.

La derrota de Collia frente a La Cámpora

Como en 2022, Collia compitió y perdió contra el camporista Juan Debandi. En esta ocasión el resultado fue 56% para Debandi (1905 votos), frente al 43% del exministro sciolista, (1446 votos). Tras conocerse la derrota, Collia publicó un comunicado para agradecerles a quienes votaron su lista, dijo que estaba "orgulloso" del trabajo realizado y de la "enorme fuerza militante". También, saludó a la lista ganadora y ratificó la "vocación de seguir trabajando por un Partido Justicialista amplio, participativo y con lugar para todas las voces del peronismo".

Debandi con Maximo Kirchner

En una extensa publicación, Debandi dejó trazada una clara línea con el sector liderado por el gobernador. "Cristina Libre no es solo una consigna, es una posición política que define quiénes somos. Para el peronismo no puede haber más que un camino: la Lealtad. Por eso estamos orgullosos de haber expresado con claridad y coherencia lo que defendimos siempre", publicó.

El intendente de unidad de último momento

Apenas 48 horas antes de la elección, el sector liderado por Collia que veía por delante una elección difícil intentó alguna acercamiento y operación para lograr que se unifiquen las listas bajo un cambio de nombre que no fuera el de Debandi ni el de Collia. No tuvo eco, el sector liderado por La Cámpora se sentía ganador y afirmaba que "ya no había tiempo para ningún tipo de acuerdo".

Sectores internos del MDF habían advertidos durante los días previos al cierre de listas que "no había condiciones para jugar la interna y ganarla", por eso la organización social Barrios de Pie, liderada por Daniel Menendez, quién forma parte del MDF de Kicillof decidió cerrar en ese distrito con La Cámpora. El sector de Collia era el que jugó fuerte por competir. También, tuvo una fuerte injerencia el secretario General de la CGT, Octavio Arguello, oriundo de ese distrito.

Temas
Notas Relacionadas
Jorge Fernández, de Lincoln, uno de los triunfos de peso en las internad del PJ bonaerense en el interior.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

PJ bonaerense: distrito por distrito, cómo se definieron las 12 batallas del peronismo del interior

El MDF de Kicillof ganó en ocho distritos del interior bonaerense. La Cámpora retuvo Magdalena, el FR se quedó con Tornquist y en Junín triunfó la unidad.
Axel Kicillof, el gran ganador de las internas en el PJ bonaerense
DISCUSIÓN 2027

Con las internas saldadas en el PJ bonaerense, Kicillof busca pasar de página y acelera su plan presidencial

Kicillof ganó 10 de los 16 distritos del PJ bonaerense y ya mira hacia adelante: lanza su usina de ideas este martes y asoma una posible gira federal.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Eduardo Eurnekian y Luis Perez Companc, empresarios con intereses en la energía nuclear (fotomontaje).
LOS PERFILES DEL PODER

La energía nuclear copó la Argentina Week, pero no consigue financistas

Por  Esteban Rafele
Quintela, contra las cuerdas: La Rioja es la provincia más afectada por el cierre de empresas que dan empleo
SIN TRABAJO

Quintela, contra las cuerdas: La Rioja es la provincia más afectada por el cierre de empresas que dan empleo

Por  Letra P | Periodismo Político
Miguel Pichetto y Emilio Monzó junto al bloque Unión y Libertad.
DISCUSIÓN 2027

Pichetto y Monzó lanzan su armado 2027: reunión y foto con libertarios blue

Por  Juan Rubinacci
Diego Giuliano ocupa el tercer lugar en la lista de convencionales constituyentes del peronismo.
TEMPORADA DE ROSCA

Giuliano arma para pelear por la gobernación de Santa Fe y proyecta una sociedad con Monteverde

Por  Pablo Fornero