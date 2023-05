El jefe de Gabinete, Agustín Rossi , evaluó que "empieza otra etapa" en el Frente de Todos (FdT) luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmara este martes que no será candidata y consideró que "lo mejor" será definir nombres en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En sintonía, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , estimó que "no hay síntesis" con la expresidenta fuera de carrera, con lo cual destacó la necesidad de construir un liderazgo a partir de la "legitimidad con el voto popular".

"Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas", sostuvo Rossi en declaraciones a Radio 10, quien señaló que todavía no decidió si se presentará o no como precandidato en esa instancia electoral que reclama necesaria .

En tono optimista, auguró que, luego de las PASO, el FdT estará unido "en pos de mantener el gobierno nacional". "Somos los únicos que le vamos a transmitir un mensaje de esperanza al pueblo argentino ya que no se necesita ningún ajuste porque el año viene va a ser un año de recuperación absoluta", agregó.

"Si Cristina no es candidata, no hay síntesis. La construcción de un liderazgo necesita legitimidad con el voto popular". Victoria Tolosa Paz ( @vtolosapaz ) en #AhoraDicen | https://t.co/qkB6SdcuRs

Por su parte, Tolosa paz coincidió en que el segundo renunciamiento de la exmandataria refirma la importancia de las PASO. "Si Cristina no es candidata, no hay síntesis. La construcción de un liderazgo necesita legitimidad con el voto popular", dijo en una entrevista con Futurock, en la cual enfatizó que CFK "es la estratega" del FdT más allá de que no sea candidata".