Alberto Fernández se bajó otra vez: no va a Venezuela como veedor

No voy. Alberto Fernández se despidió de su rol de veedor de las elecciones venezolanas.

Alberto Fernández se bajó otra vez: el expresidente anunció este miércoles que no viajará a Venezuela para participar como veedor de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo en ese país.

"El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral" de ese país, indicó el exmandatario en las redes sociales.