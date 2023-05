Alberto Fernández se defendió de las críticas de CFK por el acuerdo con el Fondo

El presidente Alberto Fernández defendió las gestiones que hizo su gobierno en cuanto a la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de los cuestionamientos que expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la carta con la que ratificó que no será candidata en las próximas elecciones y en la que puntualizó en los vínculos entre la situación económica actual y la relación del país con el organismo internacional. "Hay que entender todo para entender porque uno tiene la necesidad de negociar con el Fondo", sostuvo el mandatario y resaltó que el ministro de Economía, Sergio Massa , "está negociando con la misma lógica" desde que comenzó la administración del Frente de Todos (FdT).

El texto que difundió este miércoles, la exmandataria señaló que el FMI "interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina" y -en alusión a Fernández y a su antecesor, Mauricio Macri - remarcó que "no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral". Ambos renunciaron a ser candidatos en 2023.

"Hay que saber que el Banco Mundial no nos presta más plata, que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) no nos presta más plata, que la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) no nos presta más plata y que, por ejemplo, un swap como el chino se hubiera caído. Hay que entender todo esto, para entender por qué uno tiene la necesidad de negociar con el Fondo. La discusión es cómo se negocia: se puede negociar con las reglas ortodoxas que siempre el Fondo propone o se puede negociar como lo hicimos nosotros", manifestó.